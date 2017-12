Khader ville godt have formuleret Khankan-sms anderledes

De to er endt i en strid om et statsligt tilskud til projektet Exitcirklen og en sms-besked, som Khader har sendt til Khankan i den forbindelse.

Khankan mener, at beskeden er en slet skjult trussel om at offentliggøre private billeder i strid med straffeloven.

Selv mener Khader dog, at hans tidligere kæreste på den måde fordrejer diskussionen om Exitcirklens støtteberettigelse.

Det siger han i et interview på TV2 News onsdag aften.

- Det er en ideologisk og politisk værdikamp, og jeg skriver til hende for at holde vores private forhold ude af diskussionen.

- Jeg ville godt have formuleret det på en anderledes måde i dag. Men jeg regnede ikke med, at hele Danmarks befolkning skulle have denne besked. Det er en sag mellem hende og jeg, siger Khader

Naser Khader fortæller, at de omtalte fotos er "kedelige feriebilleder", og at han aldrig kunne finde på at offentliggøre private fotos.

Og selv om de to har haft et forhold tidligere, så spiller det ingen rolle for sagens kerne.

Den er ifølge den konservative politiker de 680.000 kroner, som projektet Exitcirklen har fået.

De er tildelt fra de såkaldte satspuljemidler til støtte for oprettelse af samtalegrupper for kvinder, der har oplevet psykisk vold eller har været udsat for social kontrol.

Men Naser Khader mener, at Khankan er tilhænger af sharialovgivning, herunder stening og piskeslag. Derfor mener han, at støtten skal tages fra Exitcirklen igen.

- Jeg mener ikke, at staten skal finansiere islamisme og sende 680.000 kroner til en adresse, hvor der også befinder sig en moské, siger han.

I beskeden fra Naser Khader stod der blandt andet:

- Jeg fandt en hel del i kassen i går, blandt andet fotos, vi tog sammen i Lund i år 2000, og et modelfoto du sendte til mig i 1999. Gider du holde op med at lyve?

Naser Khader hævder, at han har opbakning fra sit parti og i dets bagland i sagen om støtten til Exitcirklen.