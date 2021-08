Khader skygger for konservativ fremgang

Der er nemlig rejst hårde anklager mod De Konservatives profil Naser Khader om seksuelle krænkelser gennem mange år. En advokatundersøgelse er igangsat, men resultater er ikke kommet. Og dermed er Khader stadig folketingsmedlem for partiet.

- Det er en skygge, der ligger over partiet. Selv om de vil sige, at de afventer undersøgelsens resultater, så vil der blive pirket til det. Og der vil være spørgsmål om, hvor meget Søren Pape Poulsen (formand red.) har vidst.

- Det er ikke sådan, at De Konservative er i risiko for at bryde sammen eller sætte hele fremgangen over styr. Men det er en alvorlig distraktion fra politikken, siger Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.

Det er uheldigt. For De Konservative står i en god situation. Flere årtiers kaos, konflikter og formandsskifter er erstattet af ro og fremgang.

Siden Søren Pape Poulsen overtog formandsposten i 2014 og blev justitsminister fra 2016 til 2019, er partiet gået frem. Og ikke mindst siden valget i 2019 har det taget fart for partiet, der nu ligger til en vælgeropbakning på omkring 13 procent i meningsmålingerne.

I foråret var partiet endda i en periode større end Venstre i meningsmålingerne, og Søren Pape Poulsen blev nævnt som mulig blå statsministerkandidat.

- De profiterer selvfølgeligt på, at det går så dårligt for Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Men man har tidligere set, at de ikke samlede stemmer op, når det gik dårligt for andre.

- De har fået skabt en betydeligt stabilitet i partiet, hvor der ikke længere er interne kampe, og folketingsgruppen virker ret harmonisk, siger Erik Holstein.

Men med anklagerne mod Naser Khader står partiet og ikke mindst Søren Pape Poulsen med en svær og ubehagelig sag. For Naser Khader selv afviser pure beskydningerne mod ham.

- På den ene side virker beretningerne til at have en stor troværdighed. På den anden side kan man ikke ekskludere ham, når der ikke er en afgørelse eller en dom.

- Det gør det svært for Pape Poulsen at håndtere, siger Erik Holstein.

Khader kommer ikke til sommergruppemødet, fordi han "ikke deltager i det politiske arbejde", inden advokatundersøgelsen foreligger. Khader selv er dog aktiv på sociale medier.

- Partiet har holdt Khader ud i strakt arm. Men nu er han tilbage, og man ved ikke helt, hvordan man skal forholde sig til det. Han er ikke rigtigt inviteret inden for, men han er der alligevel.

- Det er rigtigt skidt for dem, det er der ingen tvivl om, siger Erik Holstein.