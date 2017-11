Khader erkender: Mailen om Exitcirklen får ikke topkarakter

De Konservatives udlændingeordfører, Naser Khader, har ikke tænkt sig at sige undskyld til de to kvinder bag organisationen Exitcirklen, imam og religionssociolog Sherin Khankan samt rådgiver og debattør Khatera Parwani.

Men han erkender, at den mail, han sammen med Martin Henriksen (DF) og Marcus Knuth (V) i september sendte til tre oppositionsordførere om de to kvinder "ikke får topkarakter".

Det siger Khader i et interview med Euroman.

I mailen fremsætter de tre blå ordførere en række anklager mod de to kvinder. Sherin Khankan beskyldes for at forsvare straf med piskeslag og sharialovgivning og Khaterah Parwani for at forsvare Hizb ut-Tahrir.

- Jeg erkender, at mailen ikke får topkarakter. Det er naivt, men vi regnede ikke med, at nogen ville lække den, siger Khader til Euroman.

Mailen skulle overbevise de tre oppositionsordførere om at fratage Exitcirklen 680.000 kroner fra en særlig pulje, som de var blevet tildelt.

I stedet havnede sagen i Berlingske, hvor Khader, Knuth og Henriksen blev beskyldt for på et usagligt grundlag at have forsøgt at begå karaktermord på kvinderne for at fratage dem allerede tildelt statsstøtte.

Til Euroman uddyber Naser Khader:

- Vi (Naser Khader, Martin Henriksen og Marcus Knuth, red.) var på tur for at se grænsen mellem Marokko og Spanien. Det var på turen, vi bad vores kontor om at formulere en mail og sende den til de andre ordførere.

- Jeg erkender, at vi fokuserede alt for meget på, hvad Khankan og Parwani har sagt tidligere. Det var en fejl. Fokus skulle have været på deres manglende ekspertise og kompetencer til at modtage 680.000 skattefrie kroner.

De Konservatives politiske ordfører og gruppeformand, Mette Abildgaard, har tidligere slået fast, at Khaders udtalelser i sagen ikke er udtryk for partiets synspunkt, og at hun ikke synes, det har bidraget til en god debat.

Ligeledes har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på Twitter skrevet "ikke ok" i et svar til en twitterbruger, der ville vide, hvad han mener om den måde, "kvinderne fra Exitcirklen er blevet angrebet på".

Exitcirklen hjælper kvinder udsat for vold og social kontrol. De 680.000 kroner kom fra en pulje, som er afsat til "æresrelaterede konflikter".

Sherin Khankan har lagt op til at rejse en sag for ærekrænkede udtalelser.