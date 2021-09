Khader er et overstået kapitel for De Konservative

- For os er det et overstået kapitel. Vi har gjort det helt rigtige, siger Pape om Khaders exit fra partiet, som i denne weekend holder landsråd i København.

For en måned siden fik Khader af Pape at vide, at tiden i De Konservative var forbi på grund af Khaders krænkelsessager, selv om Khader fortsat nægter sig skyldig.

Khaders farvel kom i kølvandet på en uvildig advokatundersøgelse, som De Konservative havde igangsat på baggrund af historier i pressen med anklager mod Khader om seksuelle krænkelser af en række kvinder.

Undersøgelsen inkluderer syv kvinder og 17 vidner. Den seneste sag stammer fra 2017.

- Vi har bedt en advokat om at gå grundig til værks, vi har fået en rapport, og ud fra den har vi truffet en konklusion, siger Pape.

Khader kan ikke genkende det, kvinderne beskriver om deres oplevelser med ham. Han mener desuden, at de har ladet sig inspirere af hinanden i deres beretninger. Det har han gentaget flere gange.

Khaders exit blev annonceret i minutterne omkring, at Pape holdt pressemøde ved partiets sommergruppemøde. Her fremlagde Pape konklusioner fra den uvildige advokatundersøgelse.

Khader mener, at De Konservative ikke gav ham en fair chance for at give sin version af sagen. Han mener, at partiet pressede på for at få undersøgelsen færdiggjort inden sommergruppemødet.

Som eks-justitsminister mener Pape ikke, at han eller partiet for den sags skyld har dømt Khader i folkedomstolen. Khader er ikke blevet anmeldt, lige som han altså fastholder sin uskyld. Heller ikke advokatundersøgelsen kan dømme Khader for noget.

- Det er en forfejlet debat, siger Pape.

- Det er ikke en retssag. Det handler om, hvorvidt man kan være medlem af foreningen Det Konservative Folkeparti. Det definerer vi kun selv, siger Pape.

Khader er i dag løsgænger i Folketinget.