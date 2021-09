Khader angriber kvindelige vidner fra advokatundersøgelse

I et opslag på Facebook skriver Naser Khader, at han mistænker bagtanker fra flere vidner mod ham om overgreb.

På Facebook skriver Naser Khader fredag, at han mistænker flere af de kvinder, der har vidnet om seksuelle overgreb begået af ham, for at have skjulte motiver.

Naser Khader blev sidst i august ekskluderet fra De Konservatives folketingsgruppe. Og han forlod partiet, efter at en advokatundersøgelse førte til en rapport om anklager om overgreb begået af Naser Khader.

Advokatundersøgelsen blev bestilt af partiet, efter at en lang række kvinder til DR tidligere i år fortalte om grænseoverskridende seksuel opførsel og overgreb begået af Naser Khader gennem mange år.

Formand for De Konservative, Søren Pape Poulsen, sagde på partiets sommergruppemøde, at alvoren i anklagerne var blevet "mere end bekræftet" af advokatundersøgelsen, hvor flere kvinder med nye oplysninger var kommet til.

På Facebook skriver Naser Khader, at advokatundersøgelsen peger på, at nogle af kvinderne i fællesskab har mødtes med DR.

- Det er derfor svært at tro, at kvinderne slet ikke kender hinanden, som det ellers er blevet fortalt. Det er ikke helt utænkeligt, at de har påvirket hinandens udsagn i sagen, hvor jeg bliver udstillet og dømt af folkedomstolen, skriver Naser Khader.

Andre vidner mistænker han for at have politiske motiver for at anklage ham for krænkelser.

- Blandt vidnerne var to kvinder, som har relationer til mennesker i indvandrermiljøet, som har villet have mig ned med nakken i mange, mange år.

Naser Khader skriver på Facebook, at advokatundersøgelsen "ikke konkluderer noget som helst", men han skriver dog også, at han i den bliver "frikendt" på flere punkter.

Den tidligere konservative politiker, der nu er løsgænger, skriver, at beskyldninger om overgreb - og anklager i forbindelse med #metoo - bør afgøres ved domstolene.

Tidligere har Naser Khader fortalt, at han ville sagsøge de kvindelige vidner for injurier. Det har han dog opgivet, meddelte han torsdag.