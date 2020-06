Khader, Knuth og Henriksen vinder injuriesag over Khankan

For Østre Landsret har tirsdag afvist sagen mod de tre politikere. Desuden har retten frifundet Naser Khader for en anden del af sagen.

I sagen har Sherin Khankan sagsøgt de tre politikere for at have sværtet hende til på strafbar vis i en mail. I mailen skrev de til andre udlændingeordførere, at Sherin Khankan havde ekstreme holdninger.

Landsretten afviser sagen, fordi folketingsmedlemmer ikke kan drages til ansvar for deres ytringer i Folketinget, medmindre Folketinget har givet sit samtykke, hvilket ikke er tilfældet her.

Naser Khader blev ud over indholdet i mailen sagsøgt for på Facebook at have kaldt Sherin Khankan for radikal islamist. Den del har Østre Landsret frifundet ham for.

Her ligger landsretten vægt på, at Naser Khaders udtalelser var fremsat som led i en offentlig debat om emner af væsentlig samfundsmæssig interesse.

Landsretten skriver blandt andet, at det må tillægges betydning, "at Sherin Khankan, udover at være leder af Exitcirklen, også er samfundsdebattør og selv tog del i den nævnte offentlige debat om politikeres indblanding".

- Herunder navnlig Naser Khaders i tildeling af satspuljemidler til Exitcirklen. Der må derfor gælde vide rammer for den kritik, som hun må tåle som følge heraf, skriver retten.

I mailen, som de tre politikere stod bag, forsøgte de at få stoppet en bevilling på 680.000 kroner til Exitcirklen.

I mailen blev politikernes alarm blandt andet begrundet med, at Khankan skulle have forsvaret piskeslag som straf for utroskab. Det var i en artikel fra 2011.

Men hendes advokat har påpeget, at hun i artiklens indledning skriver, at hun er imod barbariske straffe.

Naser Khader har i retten fastholdt sin betegnelse af hende som islamist.

- Når man går ind for sharia, er man efter min opfattelse islamist. Men det betyder ikke, at man nødvendigvis er voldelig, har Naser Khader sagt i retten.

Omvendt har Sherin Khankan forklaret, at hun mener, at sharia sagtens kan forenes med et demokratisk samfund. For hende er det især en spirituel vejledning i form af de fem søjler, som ligner kristendommens ti bud.

Det var ikke meningen, at mailen skulle offentliggøres, men den blev lækket til medierne, og de tre politikere kommenterede bagefter mailen i medierne og på Facebook.

De udtalelser blev dog også afvist på grund af reglen for folketingsmedlemmer.