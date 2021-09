Khader: K ville ikke være uvenner med fanatisk MeToo-bevægelse

Naser Khader mener, at hans nu forhenværende parti De Konservative havde andre hensyn at tage end de rent faktuelle, da partiet for nylig besluttede sig for, at han skulle kyles ud.

- Jeg tror, at en anden faktor, der spillede ind i forhold til partiets beslutning, er, at man vil simpelthen ikke være uvenner med den meget stærke og militante og fanatiske MeToo bevægelse.

- Partiet ville være blevet udsat for en shitstorm af MeToo-bevægelsen, hvis man havde truffet en anderledes beslutning, siger Naser Khader.

Partiets daværende retsordfører måtte i sidste måned forlade De Konservative som følge af en række krænkelsessager, selv om Khader selv har afvist alle anklager.

18. august sluttede relationen mellem Khader og De Konservative. Partiet fortalte ham, at han ikke længere kunne være medlem af partiet, hvorefter Khader selv sagde farvel. I dag er han løsgænger i Folketinget.

Det skete i kølvandet på en uvildig advokatundersøgelse, som De Konservative havde igangsat på baggrund af historier i pressen med anklager mod Khader om seksuelle krænkelser af en række kvinder.

Undersøgelsen inkluderer syv kvinder og 17 vidner. Den seneste sag stammer fra 2017.

Khader kan ikke genkende det, kvinderne beskriver om deres oplevelser med ham. Han mener desuden, at de har ladet sig inspirere af hinanden i deres beretninger.

Hans exit blev annonceret i minutterne omkring, at De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, holdt pressemøde ved partiets sommergruppemøde.

Her fremlagde formanden konklusioner fra den uvildige advokatundersøgelse.

Naser Khader vurderer, at De Konservative ikke gav ham en fair chance for at give sin version af sagen.

Han mener, at partiet pressede på for at få undersøgelsen færdiggjort inden sommergruppemødet.

- De bestilte en advokatundersøgelse, de læste undersøgelsen, og de konkluderede, inden de havde talt med mig.

- Da jeg blev kaldt til samtale med min advokat, havde man truffet beslutningen.

- Søren (Pape Poulsen, red.) konfronterede mig ikke med de enkelte sager og spurgte, om det er rigtigt, siger Naser Khader.