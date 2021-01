Kevin Magnussen vinder millionopgør mod tidligere manager

Han slipper for at betale 20 procent af sine bruttoindtægter fra 2015 til 2021 til Dorte Riis Madsen, slår Østre Landsret fast i en dom.

Tidligere mente Københavns Byret, at Kevin Magnussen derimod var forpligtet til at betale sin manager.

Samtidig har landsretten dog bestemt, at han skal acceptere, at hun har en ejerandel på 20 procent af anparterne i et selskab, som Kevin Magnussen og Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen konstruerede i forbindelse med et sponsorat.

På grund af udfaldet har landsretten bestemt, at Dorte Riis Madsen skal betale racerkøreren 540.000 kroner i sagsomkostninger.

Kevin Magnussen var 15 år, da han og Dorte Riis Madsen i 2008 indgik en managementaftale. Heri stod, at manageren skulle have en provision på 20 procent af samtlige indtægter fra racerkørerens aktiviteter. Den blev fornyet i 2011.

I 2010 blev der med Bestseller-koncernen oprettet et selskab med racerkøreren i centrum. Dorte Riis Madsen blev direktør, mens Magnussen var ansat.

I 2015 faldt samarbejdet til jorden, og Dorte Riis Madsen forlod sin post som direktør i Racingselskabet.

Dommerne i landsretten noterer, at Bestseller-koncernen havde en klar forudsætning om, at provisionen på 20 procent i den tidligere managementaftale var uacceptabel. Dette må have stået Dorte Riis Madsen klart, hedder det.

Det har formodningen imod sig, at hun efter sin fratræden som direktør i selskabet i 2015 "skulle være berettiget til 20 procent af Racingselskabets bruttoindtægter, herunder 20 procent af Bestseller-koncernens sponsorbetalinger m.v. samt indskud i og lån til Racingselskabet, der indtil dato ubestridt udgør mindst 130 mio. kr.", hedder det i afgørelsen.

Dommerne har hverken i en ejeraftale, i direktørens kontrakt, i racerkørerens ansættelseskontrakt eller ved Racingselskabets ok til managementaftalen set nogen udtrykkelig bestemmelse om, at de 20 procent i provision skulle fortsætte.

Omvendt får Dorte Riis Madsen torsdag landsrettens ord for, at hun ejer 20 procent af anparterne i selskabet.

Retssagen har også drejet sig om Magnussens tidligere advokat. Kristian Goth Paaschburg har nu rettens ord for, at han optrådte "ansvarspådragende", da han rådgav racerkøreren om managementaftalen.

Under stor mediebevågenhed kørte Kevin Magnussen i flere år Formel 1.

Han sad bag rattet hos både McLaren, Renault og Haas. Det sidste løb var i Abu Dhabi i december. Nu skal han dyste i den amerikanske Imsa-serie.

Dommen i landsretten kan som udgangspunkt ikke ankes.