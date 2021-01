Kevin Magnussen vinder millionopgør med tidligere manager

Han slipper for at betale 20 procent af sine bruttoindtægter fra 2015 til 2021 til Dorte Riis Madsen, slår Østre Landsret fast i en dom.

Tidligere mente Københavns Byret, at Kevin Magnussen derimod var forpligtet til at betale sin manager.

Samtidig har landsretten dog bestemt, at han skal acceptere, at hun har en ejerandel på 20 procent af anparterne i et selskab, som Kevin Magnussen og Bestseller-ejeren Anders Holch Povlsen konstruerede i forbindelse med et sponsorat.

På grund af udfaldet har landsretten bestemt, at Dorte Riis Madsen skal betale racerkøreren 540.000 kroner i sagsomkostninger.