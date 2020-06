(ARKIV) Østre Landsret har tilkendt keramikeren Anne Black 300.000 kroner i erstatning for krænkelse af ophavsret. (Arkivfoto)

Keramiker vinder igen kopisag mod Netto

Det lykkedes ikke Salling Group og Ronald A/S at blive frifundet i landsretten for krænkelse af ophavsretten.