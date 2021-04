Kendt jurist får et år til at granske omtalt minksag

Det oplyser Folketingets Granskningsudvalg i en pressemeddelelse. Heri står der, at et kommissorium for kommission en nu står klart.

Kommissionen har til opgave at kulegrave regeringens håndtering af minksagen.

- Med granskningen af minksagen skriver Folketinget historie. Det er første gang, vi bruger et nyt parlamentarisk redskab til en sag, der har påkaldt sig kritisk opmærksomhed, siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S) i pressemeddelelsen.

Det er alle partier i Folketinget, som sidste år blev enige om en granskningskommission, som altså bliver den første af sin slags i Danmark.

Den nye type undersøgelse er ikke som en klassisk undersøgelseskommission, som man kender det fra andre meget omtalte sager.

Her er der tale om en undersøgelsesform, der er mere vidtgående end for eksempel en advokatundersøgelse med udelukkende skriftlige svar.

Kommissionens arbejde skal være afsluttet om et år. Og herefter skal landsdommer Michael Kistrup aflevere arbejdet til Folketinget.

Michael Kistrup stod i sin tid i spidsen for Irak- og Afghanistankommissionen. Juraprofessor Helle Krunke fra Københavns Universitet og advokat Ole Spiermann fra firmaet Bruun & Hjejle sidder ligeledes i kommissoriet.

Minksagen består af, at regeringen anført af statsminister Mette Frederiksen (S) 4. november sidste år meldte ud, at alle mink i Danmark skulle slås ned.

Alle mink skulle aflives, fordi der var fundet mutationer af covid-19 i mennesker spredt fra mink. Det kunne få konsekvenser for kommende vacciner. Det sagde regeringen.

Få dage efter kom det dog frem, at der ikke var hjemmel i loven til den beslutning.

Det førte til anklager om, at regeringen havde udstedt - og myndighederne eksekveret - en ulovlig ordre. Sagen førte til, at Mogens Jensen (S) gik af som fødevareminister.

De borgerlige partier havde krævet en undersøgelseskommission. Her sidder en dommer for bordenden, og her kan ministre og embedsfolk indkaldes som vidner. Dette lader sig også gøre i granskningskommissionen.

Fra både rød og blå blok er der enighed om, at granskningskommissionen mest af alt minder om en undersøgelseskommission.

Den store forskel er dog, at kommissoriet for granskningskommissionen er forankret i Folketinget. Og at arbejdet skal være afsluttet inden for 12 måneder.

Det er altså ikke som normalt i en undersøgelseskommission forankret i Justitsministeriet, hvor en kommissions arbejde i nogle tilfælde kan vare i flere år.