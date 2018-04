Kendt advokat taber strid om opførsel i arvesag

Christian Harlang ville have ophævet en bøde på 100.000 kroner, som Advokatnævnet ikendte ham i 2014 på grund af hans handlinger i forbindelse med en arvesag. Arvesagen handlede om 10-12 millioner kroner.

I den pågældende sag forsøgte Christian Harlang at få Københavns Byret til at give en notarpåtegning om, at en ældre kvinde gav ham en generalfuldmagt.

Da kvinden var dement, afviste byretten dette. Alligevel fortsatte advokaten til Retten på Frederiksberg. På den baggrund mente Advokatnævnet, at Christian Harlang groft tilsidesatte den tillid, som notarvæsnet må have til advokater.

Københavns Byret finder, at Christian Harlang i flere tilfælde har tilsidesat god advokatskik.

Til grund for den vurdering ligger blandt andet det forhold, at han ikke fortalte notaren i Retten på Frederiksberg, at notaren i Københavns Byret ti dage tidligere i 2012 havde afvist at oprette en generalfuldmagt til Harlang.

Notaren i Københavns Byret fandt dengang, at den ældre kvinde var ude af stand til "fornuftsmæssigt at råde over sin formue".

Ifølge Københavns Byret mødte Christian Harlang første gang den ældre kvinde i februar 2012, hvor hun var på plejehjem.

Det er rettens opfattelse, at hun i foråret 2012 var dement i en sådan grad, at hun ikke kunne overskue sin økonomi og sine arveforhold.

Og ifølge retten havde Christian Harlang i hvert fald i sommeren 2012 viden om den ældre kvindes sygdom og sygdommens betydning for hendes evne til at disponere over egen formue.

Christian Harlang skal betale sagens omkostninger på 40.000 kroner til Advokatnævnet. Han oplyser i en pressemeddelelse, at han har anket dommen.

Det er ikke Christian Harlangs opfattelse, at den ældre kvinde i sagen var dement. Han henviser til tre internationalt anerkendte professorer, der ifølge ham har vurderet, at kvinden var fejlmedicineret og "slet ikke dement".

- Sagen er i dag anket til Østre Landsret, og jeg ser frem til, at den bliver afgjort på et uafhængigt og sagkyndigt medicinsk forsvarligt grundlag, skriver Christian Harlang blandt andet i meddelelsen.