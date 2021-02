Kendisdatter snupper Robert-statuette foran Trine Dyrholm

Det unge talent har efter sin præstation i actionkomedien "Retfærdighedens ryttere" fået kåringen som Årets Kvindelige Hovedrolle foran et stærkt felt.

I kategorien var Andrea Heick Gadeberg oppe mod den storvindende skuespillerinde Trine Dyrholm for krigsfilmen "Erna i krig", Bodil Jørgensen for "De forbandede år" samt Amanda Collin og Danica Curcic, som begge var nominerede for deres roller i filmatiseringen af romanen "Undtagelsen".

Men det blev altså Andrea Heick Gadeberg, som fik statuetten af Danmarks Filmakademi, og nyheden blev modtaget med jubel og glædestårer af den unge prisvinder.

Hun takkede blandt andre sine celebre forældre - Andrea Heick Gadeberg er nemlig datter af revystjernen Trine Gadeberg og musikeren Jørgen Heick - og sin kæreste.

- Han har set mig græde - måske mere end hvad godt er, lød det fra den overrumplede prisvinder, som fejrede nyheden med en dåseøl.

Derudover takkede hun sine fire medspillere: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro og Lars Brygmann.

Sidstnævnte havde også en stor aften.

Han hev nemlig prisen for Årets Mandlige Birolle hjem for "Retfærdighedens ryttere".

Andrea Heick Gadeberg fik sin første rolle helt tilbage i 2009, da hun medvirkede i julekalenderen "Pagten" i rollen som Karla.

Ti år efter - i 2019 - kunne hun ses portrættere lillesøsteren til den kidnappede fotograf Daniel Rye i det prisvindende drama "Ser du månen Daniel".

Til premieren på "Retfærdighedens ryttere" tilbage i november fortalte Andrea Heick Gadeberg til Ritzau, at hun satser alt på skuespillet.

- Det har været mega lærerigt, og det sjoveste jeg nogensinde har prøvet. Det er det, jeg håber, jeg kan lave resten af mit liv, til jeg ligger i respiratoren, lød det fra det unge talent.