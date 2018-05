Kattelem i ghettoaftale: Mulighed for hjemmeundervisning

Det vil nemlig være muligt at hjemmeundervise sit barn, så længe det står mål med indsatsen i det obligatoriske læringstilbud. Det fremgår af aftalen, der mandag er indgået.

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) tror dog ikke, at de forældre, som forligspartierne prøver at nå, selv vil påtage sig opgaven:

- Det ligger det i det, at man som forældre bliver mødt af en række krav forud for det her. Hvis man opfylder dem, så er det klart, så kan man godt blive fritaget, siger Mercado.

- Men opfylder man ikke dem, fordi man intet kendskab har til danske samfund, så vil man opleve, at man skal lade sit barn indskrive i et obligatorisk læringstilbud.

Forældrene skal altså give deres barn den samme sproglige stimulering og viden om danske traditioner som i læringstilbuddet, hvis de skal kunne løfte opgaven selv.

I aftalen fremgår det, at forældrene inden for den første måned vil blive testet, såfremt de ønsker at gøre brug af den mulighed.

- Kommunen skal særligt lægge vægt på begge forældres sproglige kompetencer, herunder om de står mål med, hvad der kræves for at bestå 9.-klasses afgangsprøve i dansk, prøve i Dansk 3 eller lignende.

- Hvis indsatsen står mål hermed, skal kommunen ikke foretage flere tilsynsbesøg, står der.

Forældre i ghettoområder har også den mulighed, at de flytter fra ghettoen, hvis de ikke vil have deres børn i det obligatoriske læringstilbud.

Det ser Mercado dog ikke som en svaghed i aftalen.

- Hvis det betyder, at flere flytter, fordi de er så trætte af et gratis obligatorisk læringstilbud til etårige, så kommer de ud og bliver blandet med andre, og det synes jeg kun, vi kan bakke op om og være glade for, siger hun.