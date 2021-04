Karatekæmperen blev selv atleternes chef

Det blev til knap seks år i stillingen for den første kvinde på posten, og hun valgte at stoppe på netop dette tidspunkt på grund af alvorlig sygdom i familien.

Der var bare et halvt år til OL, da Team Danmark i januar meddelte, at Lone Hansen stoppede som direktør for organisationen.

Torsdag den 1. april fylder hun 60 år.

Idrætten har fulgt Lone Hansen gennem hele livet.

Som karatekæmper var hun mere end ti år på landsholdet, og det blev til både europa- og verdensmesterskaber for den 154 centimeter høje fynbo, der i et interview med Politiken har fortalt, at hun kan flække en mursten med de bare næver.

Efter at have haft forskellige poster i Dansk Karate Forbund bragte karrieren hende forbi Københavns Universitet, hvor hun først var ansat som adjunkt og senere som forsker.

I 2007 skiftede Lone Hansen forskningen ud med et job som teamleder for det sportsfysiologiske område i Team Danmark. Hun tog sideløbende en lederuddannelse og blev første kvinde på idrættens topposter.

Tre år som direktør for Anti Doping Danmark blev fulgt af tiden som direktør for Team Danmark. Kulminationen på karrieren.

Ved hendes første og eneste sommer-OL kæmpede de danske atleter sig i 2016 til hele 15 medaljer og sikrede næstbedste resultat nogensinde for Danmark.

Men resultaterne var ikke det vigtigste.

- For mig er succesen ikke kun målt på resultater ved et OL. For mig er det også målt på, at den enkelte atlet har mulighed for at udleve de drømme, man har. At Team Danmark kan sætte rammen og skabe gode vilkår, siger hun.

Oven på et år med blandt andet coronavirus og en svømmesag, hvor Team Danmarks ledelse fik kritik for at have svigtet udøverne i en periode på 11 år, var energien ikke længere den samme.

Og sygdommen i familien blev katalysator for beslutningen om at stoppe.

I den kommende tid vil hun bruge sin energi på privatlivet.

- Nu trækker jeg lige vejret, og så er jeg åben for, hvad der måtte være af gode udfordringer. Jeg har som menneske enormt meget energi og passion, som skal udnyttes, når jeg finder det rigtige, siger hun.

Lone Hansen har en voksen datter og to børnebørn. Hun bor i Vallensbæk med samleveren Michael, der selv har to børn fra et tidligere forhold.