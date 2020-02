Karantæneramt: Første dag har været et virvar af følelser

Myndighederne vurderer, at der er risiko for, at hun er blevet smittet med det nye coronavirus af sin kollega, der er den første dansker, der er konstateret smittet.

Det har været svært at forstå, og gennem dagen har hun forsøgt at bearbejde de mange informationer.

- Der er sket så meget, og jeg har været igennem mange forskellige følelser. I starten var det mest en undren over, hvad det her kommer til at betyde for mig og de andre, der er nervøse lige nu. Så gik det hen i en nervøsitet, og at jeg skulle forholde mig til, at jeg er en af dem, der er i karantæne.

- Nu er det en spænding og frygt for, om jeg kommer til at mærke symptomer, og hvordan det bliver at være alene i 14 dage. Det er også helt små ting, der kan være skræmmende lige nu, siger hun.

Hun er sendt i karantæne hjemme i sin lejlighed, som hun deler med sin kæreste. Derfor er han flyttet ud de næste to uger, hvor Camilla Pihl ikke må være i fysisk kontakt med nogen.

- Jeg kunne forstå på Styrelsen for Patientsikkerhed, at når jeg skal være inde i to uger, så er det vigtigt, at det er et sted, hvor jeg ville have det bedst muligt med at være indespærret, siger Camilla Pihl.

Mangler hun mad eller andet, skal familie eller venner stille det uden for hendes dør, og så må hun først åbne den, når de er gået.

Desuden er hun blevet bedt om at måle sin temperatur en gang om dagen, så hun kan følge med i, om hun bliver syg, og Styrelsen for Patientsikkerhed ringer dagligt for at få en opdatering.

- Jeg har ingen symptomer lige nu. Helt fysisk har jeg det fint. Det er mere tanken om at skulle være alene i 14 dage.

- Og så er jeg lettet over, at jeg er blevet sat i karantæne så hurtigt, så jeg ikke risikerer at have smittet nogen i min omgangskreds eller på min vej, siger hun.

Torsdagen er især gået med, at hun har besvaret bekymrede beskeder fra pårørende, der ønsker at vide, hvordan hun har det.

- Det er meget vigtigt for mig, at de ikke er nervøse. Jeg er ikke specielt nervøs over min situation, men jeg har mere fokus på, hvad der sker de næste dage, og om flere kommer i karantæne ligesom mig selv, siger hun.

Den første dag er gået med lige at skulle forstå situationen. De kommende uger planlægger Camilla Pihl at skulle se serier og få ordnet en række praktiske ting, der normalt ikke er tid til i hverdagen.

- Jeg er ret fast besluttet på at prøve at se positivt på det her og få det bedste ud af det, siger hun.