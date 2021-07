Kapaciteten for hurtigtest sættes ned

Styrelsen for Forsyningssikkerhed har meddelt de private hurtigtestudbydere, at de fremover skal kunne teste 300.000 borgere for covid-19 dagligt.

Det sker, fordi der syv dage i træk har været under 200.000 daglige test.

Det skriver Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

Der vil dog fortsat ikke være længere end 20 kilometer til det nærmeste teststed. Og der vil fortsat være mulighed for både PCR-test og hurtigtest i alle landets kommuner.

- Ugentlige vatpinde i næse og hals er fortid for rigtig mange danskere, men vi skal fortsat sikre gode testmuligheder, for de som stadig har brug for en test til coronapasset.

- Men er det muligt for dig, så vil jeg opfordre til at benytte PCR-test. De er mere sikre og kan finde de mere smitsomme varianter, siger Lisbeth Zilmer-Johns, direktør for Styrelsen for Forsyningssikkerhed i pressemeddelelsen.

Testkapaciteten for PCR-test vil stadig være på 170.000 test om dagen.

Styrelsen oplyser i pressemeddelelsen, at der i sidste uge i gennemsnit blev foretaget 146.000 hurtigtest og 81.000 PCR-test dagligt.

Nedskaleringen betyder, at man kan opleve, at der er kortere åbningstider og færre podepersonale på teststederne. Antallet af teststeder vil også løbende blive tilpasset.

Modellen for nedskalering af testkapaciteten er i fem trin. Den aktuelle nedskalering er trin 3.

Når der har været under 100.000 daglige hurtigtest i en uge, iværksættes trin 4, hvor der nedskaleres til en testkapacitet på 200.000 daglige hurtigtest.

Styrelsen for Forsyningssikkerhed oplyser i pressemeddelelsen, at testkapaciteten er et udtryk for, hvor mange test udbyderne skal kunne foretage om dagen.

Myndighederne betaler i udgangspunktet kun for det antal test, der foretages af de private udbydere.

Hurtigtest - også kaldet lyntest eller antigentest - er dem, hvor man podes i næsen.

De positive svar fra hurtigtest indgår ikke i de daglige smittetal, fordi der er usikkerhed om resultatet.