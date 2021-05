Artiklen: Kano kæntret: To reddede sig i land - sidste mand er væk

Politiet leder med dykkere og helikoptere efter forsvundet mand, der med to andre kæntrede i kano i Arresø.

Helikoptere, dykkere og mandskab leder søndag aften efter en mand, der er forsvundet i vandet, efter at han sammen med to andre mænd kæntrede i en kano i Arresø ved Frederiksværk.

Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi.

To af de tre mænd, der er i midten af 20'erne, formåede at redde sig selv i land. De har fortalt, at ingen af dem bar redningsveste.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 18.39. En person på land kunne høre to personer i vandet, som råbte på hjælp, men som var ude af syne.

- Da vi lander deroppe sammen med Brand og Redning Frederiksborg finder vi to personer, som selv er kommet i land drivvåde, og de siger så, at der mangler en tredje person. Ingen af dem bar redningsvest. Så vi mangler desværre en tredje person, siger vagtchefen.

De to mænd er våde og kolde, men de har ikke umiddelbart behov for behandling.

Mandskab har nu indledt en omfattende eftersøgning af den sidste mand.

- Vi er i fuld gang deroppe, med alt hvad vi kan. Både helikoptere af den ene og den anden slags, dykkertjenesten, Brand og Redning, og vi leder også langs søkanten deroppe, siger vagtchefen.

Det er i øjeblikket uvist, hvorfor kanoen kæntrede.