Kanal 5-ejer: YouSee fortsætter med at vildlede kunderne

Tirsdag kom det frem, at Discoverys kanaler ikke længere bliver en del af Yousees faste tv-pakker efter 1. januar 2020.

Men YouSee holder ifølge Discovery stadig fast i, at kanalerne også fremover vil kunne tilvælges gennem en såkaldt "bland selv"-ordning.

Det vækker stor forundring hos Discovery, der har meldt klart ud, at det aldrig kommer til at ske.

- Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor YouSee til sine mange utilfredse kunder på Facebook og i pressen bliver ved med at gentage, at de har stor tiltro til, at de fortsat kan tilbyde vores kanaler via Bland Selv.

Det siger Christian Kemp, administrerende direktør for Discovery Networks Danmark i en pressemeddelelse.

- Det kommer ikke til at ske, fordi YouSee i sine pressemeddelelser jo helt åbenbart selv har fravalgt Discovery som partner i deres forretning til fordel for Nent og TV2, tilføjer han.

Nent er et nordisk tv-selskab, der blandt andet står bag kanalerne TV3 og Viasat.

- Der er ingen forhandlinger mellem os, så YouSee vildleder simpelthen sine kunder, siger Christian Kemp.

I YouSee afviser administrerende direktør Jacob Mortensen stadig ikke, at parterne når til enighed.

- Jeg er stadig meget opsat på at finde en løsning sammen med Discovery, og det er også det, jeg tror og håber på, at vi kan gøre i fællesskab, så min dør står åben for at finde en løsning, siger han.

Direktøren afviser samtidig, at YouSee vildleder kunderne.

- Det, vi siger til kunderne, er, at vi stadig arbejder på at finde en løsning, og det er også vores ambition og det, vi håber på, siger han.

YouSee har begrundet sin beslutning om at udelade Discoverys kanaler med danskernes ændrede medievaner. Herunder at der blandt kunderne er et stort fokus på valgfrihed i tv-abonnementer.