Kampdagens barn måtte forlade sin drømmepost

Kort efter fulgte hans karrieres lavpunkt, da Bødskov blev afsat fra sin drømmepost som justitsminister for en "nødløgn" i Christiania-sagen lige op til jul.

The show must go om, lyder det ofte i showbusiness. Og vel egentlig også i politik.

I hvert fald blev den drevne socialdemokrat i sommeren sidste år minister igen. Denne gang på den udsatte post som skatteminister.

Morten Bødskov er barn af arbejdernes internationale kampdag, og 1. maj fylder han 50 år.

Den flittige politiker tilhører Socialdemokratiets højrefløj, som den seneste håndfuld år har vundet indpas i partiet.

Retspolitisk er han hård i filten, og siden tiden i ungdomspolitik har han bag lukkede døre haft tilnavnet "Morten Dødsstraf".

Efter fire år som formand for partiets ungdomsafdeling blev han i 2001 valgt til Folketinget kort efter terrorangrebene i USA 11. september.

Udlændingepolitik og kampen mod terror var mærkesager for den unge socialdemokrat, og partiets daværende linje tilskrives internt som en del af grunden til, at regeringsmagten blev tabt det år.

Det har Bødskov ikke glemt, og hans hårde kurs er populær på den københavnske vestegn, hvor han er valgt.

Han arbejdede sig efter sit valg støt og hurtigt op i partiet. Og da Socialdemokratiet endelig genvandt regeringsmagten seks år senere, blev han belønnet med sin drømmepost som justitsminister.

Som minister kom han for første gang i alvorlig modvind med sin ændring af offentlighedsloven. Den bliver af kritikere kaldt mørklægningsloven, fordi den skaber mere lukkethed i forvaltninger og ministerier.

I medierne er den arbejdsomme politiker ikke kendt som den store kommunikator, der soler sig i tv-lyset. Det blev udstillet under forsvaret for lovændringen.

Senere samme år var det slut på drømmeposten. Den blev til en uriaspost, da han blev afsat for at have opfundet en begrundelse, som forhindrede retsudvalget og Pia Kjærsgaard (DF) i at besøge Christiania året før af hensyn til sikkerheden.

Siden har han passet sit arbejde, blandt andet i opposition, hvor han var formand for Folketingets Erhvervsudvalg, hvilket blev spået som hans nye ressortområde.

I stedet blev han skatteminister. Han tøvede ikke med at takke ja, selv om det ikke ligefrem er en drømmepost med Skats mange skandalesager in mente. Men Bødskov er trofast, erfaren og har indledt oprydningsarbejdet.