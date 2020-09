Kaj og Andrea genopstår og DR laver kanal til de yngste

Nyt indhold med frøen Kaj og papegøjen Andrea vil kunne ses på Danmarks Radios kanal "Ramasjang" i 2021. Og næste forår vil DR desuden åbne en helt ny digital kanal til de allermindste børn.

Det oplyser DR onsdag på et pressemøde om mediets nyheder på børneområdet.

Med 50 års jubilæum for Kaj og Andrea næste år, kommer der nyt indhold med de ikoniske dukker til børnekanalen "Ramasjang".

- Det er et univers, der kan samle på tværs af generationer. Både børn, forældre og bedsteforældre kan klukke med, siger Morten Skov Hansen, der er chef for børnebrands hos DR, på pressemødet.

Samtidig lancerer DR en ny digitale kanal ved navn "Minisjang" for de et- til treårige. Kanalen får også sin egen selvstændige app, når den skydes i luften i april 2021.

Ifølge Morten Skov Hansen sker det på baggrund af, at omkring halvdelen af danske børn under tre år streamer eksempelvis DR-programmer, men at intet indhold er lavet målrettet til den dem.

- For os er det nemlig ikke vigtigt, hvor meget de ser - det afgørende er, hvad de ser, siger han.

Indholdet på den nye kanal bliver både nye og gamle produktioner.

"Minisjang" er udviklet i samarbejde med blandt andet en kognitiv psykolog. Ifølge DR vil kanalens univers, indhold og figurer være lavet med blik for børnenes udvikling.