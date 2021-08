Kærligheden til Grækenland kom med ægteskabet

I halvandet år har det været svært for eksdronning Anne-Marie at mødes med sine søstre, dronning Margrethe og prinsesse Benedikte.

Dermed fulgte de deres mor dronning Ingrids tradition for at holde sommertræf i det sønderjyske.

Når Anne-Marie fylder 75 år 30. august, er hun for længst vendt retur fra Danmark til Peloponnes i Grækenland.

Her har hun og hendes mand, ekskong Konstantin, boet siden 2013.

Prinsesse Anne-Marie var kun 15 år, da den græske kronprins friede. Der kom dog til at gå tre år, før parret blev gift, for dronning Ingrid og kong Frederik mente, at deres yngste datter skulle vente med at gifte sig, til hun var fyldt 18 år.

Og sådan blev det. I 1964, da kronprinsen i mellemtiden var blevet konge og prinsessen myndig, blev det smukke par viet i Athen, og Anne-Marie blev dronning af Grækenland.

Men lykken varede kort, for tre år efter måtte de under dramatiske omstændigheder flygte ud af landet med deres førstefødte, datteren Alexia. Det skete, efter at Konstantin havde stået bag et forgæves og aldrig fuldt klarlagt forsøg på modkup mod militærjuntaen.

Den første tid slog familien sig ned i Italien, hvorefter de flyttede til London, hvor de blandt andet etablerede en skole, The Hellenic College of London.

Eksdronningen involverede sig også i organisationen The Eve Appeal, der indsamler penge til forskning i underlivskræft.

I alle årene fyldte Grækenland i tankerne, har hun fortalt i et af de sjældne interview, hun har givet om de turbulente år.

"Ligeså snart kronprins Konstantin spurgte, om jeg ville med til Grækenland - fra den dag vidste jeg, at mit liv ville blive i Grækenland. Jeg glemmer ikke Danmark - bestemt ikke. Men Grækenland har gjort meget for mig", har hun sagt til JydskeVestkysten.

Kærligheden til Grækenland har hun og Konstantin givet videre til deres fem børn. Måske især til den ældste søn, Pavlos, der har dedikeret sin profil på Instagram til fotos fra hovedstaden Athen og det smukke græske øhav, hvor familien ofte ferierer i sejlbåd.

Modsat tidligere vækker deres tilstedeværelse ikke stærke følelser i befolkningen. Således blev den næstældste søn, Nikolaos, gift på øen Spetses for ti år siden, og inden det tidligere kongepar permanent flyttede til landet, var de ofte på besøg, uden at det vakte større opsigt.

Selv om et flertal af grækerne i 1974 afskaffede monarkiet ved en folkeafstemning, betegner Anne-Marie fortsat sig selv som dronning, og det samme gør hendes familie i Danmark.