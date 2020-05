Kærester må komme ind - hvis forholdet har varet et halvt år

Udenlandske kærester får lov at krydse grænsen, men det bliver ikke muligt for helt nyforelskede par.

I sidste uge blev Folketinget enig om at lade en større gruppe udlændinge krydse den danske grænse.

Det betyder, at for eksempel kærester, forlovede og bedsteforældre fra nordiske lande og Tyskland fra mandag må besøge deres partnere eller familier i Danmark.

Nu har Rigspolitiet defineret, at man som udgangspunkt skal have været sammen i seks måneder for at må besøge sin kæreste i Danmark. Det skriver Jyllands-Posten.

- Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt seks måneder, og personerne skal have haft jævnlige fysiske møder.

- Det vil sige kæresteforhold, der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance, anses ikke for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner, skriver Rigspolitiet til Jyllands-Posten.

Derudover giver politiet en række muligheder til at bevise, at man er sammen.

Det kan for eksempel ske ved, at man viser oplysninger om navn, bopæl og kontaktoplysninger på sin kæreste kombineret med, at man kan vise mails, sms'er, opkaldsliste eller billeder, der viser, at man har et forhold.

Ifølge juraprofessor Lisbeth Christoffersen fra RUC er kriterierne og kravene til dokumentation løsere, end man normalt ser i europæisk ret.

Her ville man normalt først tillægge et kæresteforhold en retsvirkning, når man har boet sammen i et år, siger hun til Jyllands-Posten.

De danske grænser lukkede 14. marts for udlændinge, men der er dog en række undtagelser.

For eksempel må udlændinge komme ind, hvis man bor eller arbejder i Danmark, har en ægtefælle eller børn i Danmark eller skal besøge et familiemedlem, der er alvorligt syg.