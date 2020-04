Kæreste til drabsoffer: Mistænkt gjorde mig vanvittig

Sagens hovedperson - en 28-årig mand - er tiltalt for at have dræbt tre ældre mennesker i en bebyggelse på Vangehusvej på Østerbro.

Vidnet var kæreste med det ene offer - 80-årige Peter Jensen Olsen, der ifølge anklagemyndigheden blev dræbt 2. marts 2019.

Parret boede ikke sammen, men i hver deres lejlighed i samme boligblok.

- Jeg havde lagt mærke til, at en mørk person gik rundt ude foran mit vindue i adskillige dage. Og det irriterede mig, fordi jeg bor i stuen, siger kvinden.

Hun sidder i en kørestol og har håret sat op i en knold. En bistandsadvokat sidder ved hendes side i retssal 41 i Københavns Byret.

- Hver dag får jeg besøg af en hjemmesygeplejerske. Jeg spurgte min hjemmesygeplejerske, om hun havde lagt mærke til manden. Det havde hun.

Hans færden var ved at gøre hende "vanvittig", så hun bad hjemmeplejen se på sagen. En dag ringede han på døren.

- Jeg lukker aldrig, aldrig min dør op. Men det blev ved at ringe på. Det kunne jo være alvorligt, så jeg åbnede døren på klem - og der stod en mørk person. Han sagde, at han ledte efter sin skolekammerat, siger kvinden.

Angiveligt hed skolekammeraten Per - det samme som kvindens 50-årige nabo. Så hun bad ham ringe på hos naboen, men i stedet forsvandt manden.

Scenariet gentog sig flere gange.

- På et tidspunkt sagde jeg det, som jeg siden har været så glad for at have sagt: Er du klar over, at jeg står her og venter på min sygeplejerske? Så jeg har ikke tid til at stå her og tale med dig.

- Bang! Så lukkede jeg døren og så ham ikke igen.

I samme periode fortalte hendes kæreste, nu afdøde Peter Jensen Olsen, at han var begyndt at få følgeskab, når han handlede dagligvarer i Fakta i nærheden af sit hjem.

- Peter var forbavset over, at manden altid kunne indhente ham.

Den pågældende mand er ifølge kvinden den tiltalte, der sidder og lytter til hendes forklaring omgivet af fængselsbetjente i siden af retslokalet.

Han er iklædt hvid skjorte, jeans og beige blazer.

Peter Jensen Olsen viste den fremmede mand, hvor han boede, ved at pege hen mod boligblokken.

- Så sagde den unge mand, at han skulle ind til sin forlovede i en lejlighed ved siden af, fortæller den ældre kvinde.

Det er tidligere kommet frem under retssagen i Københavns Byret, at den tiltaltes egen mor bor i bebyggelsen på Vangehusvej.

Peter Jensen Olsen blev ifølge en efterfølgende obduktion dræbt ved kvælning.

Onsdagens retsmøde er det fjerde i sagen. I løbet af dagen ventes omkring ti vidner at afgive forklaring.