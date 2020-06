Kåre Mølbak opfordrede til at handle hurtigt i nedlukning

Statens Serum Institut rådgav i begyndelsen af marts regeringen til at gribe tidligt ind over for coronavirus.

- Man skal handle, før man synes, det er nødvendigt. For venter man, til det er nødvendigt, vil det være for sent.

Sådan lød det angiveligt fra direktøren i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak, i tiden op til den omfattende nedlukning af samfundet, der skulle bekæmpe coronavirus.

Ordene er sagt, før statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøde 11. marts, men refereres nu af direktøren selv i et interview med Politiken.

- Jeg sagde: Hvad der skal gøres, er op til jer beslutningstagere. Jeg er ikke beslutningstager i det her land, men det, man skal gøre, skal man gøre tidligt.

- Ellers kan man stå i en situation som i Italien, siger Kåre Mølbak i dag.

Udtalelsen fra direktøren er et nyt input til spørgsmålet om, hvilke myndigheder der rådgav regeringen om den store nedlukning.

På pressemødet 11. marts sagde statsministeren, at det var "myndighedernes anbefaling", at "al unødvendig aktivitet" lukkes ned.

Siden har det dog ikke været muligt at få at vide, præcis hvilke myndigheder regeringen har lyttet til, før beslutningen blev truffet.

I mellemtiden bliver det mere og mere klart, hvem der ikke anbefalede at lukke eksempelvis skoler.

En af dem er det europæiske center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme, ECDC, kunne Ekstra Bladet fortælle søndag.

Først når medlemslandene havde forsøgt andre tiltag for at begrænse smittespredningen, kunne lukning af skoler og daginstitutioner overvejes, siger ECDC.

- ECDC har hele tiden sagt, at de nationale myndigheder først skal overveje at reducere mulighederne for smittespredning på skolerne gennem andre tiltag end at lukke skolerne, lyder det i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

Herhjemme var der heller ikke opbakning til tiltagene fra Sundhedsstyrelsen, har flere medier afdækket.

Styrelsen mente ikke, at lukning af skoler og forbud mod større forsamlinger var nødvendigt.

I dag - knap tre måneder senere - forklarer Kåre Mølbak, at de to danske sundhedsmyndigheder ikke var enige på det punkt.

- Sundhedsstyrelsen har nok holdt lidt mere igen, end hvad jeg har brudt mig om. Regeringen burde jo få alle værktøjerne til hurtig handling, siger han til Politiken, med henvisning til at der er forskel på at være myndighed og beslutningstager.

Mette Frederiksen skal tirsdag i samråd om, hvilke myndigheder der rådgav hende om den omfattende nedlukning.