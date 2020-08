KL og regioner anbefaler mundbind i transport af sårbare borgere

Det skriver Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner i en fælles pressemeddelelse.

De sårbare borgere skal have det godt med at bruge Flextrafik eller sygetransporter, selv om antallet af coronatilfælde i Danmark stiger.

Det kan mundbind hjælpe med, siger Stephanie Lose, som er formand for Danske Regioner.

- Alle passagerer skal kunne føle sig trygge, når de bliver transporteret til og fra hospitalet, siger hun i meddelelsen.

- I lyset af coronavirussets opblussen anbefaler vi derfor nu, at alle patienter bruger mundbind under turen - og vi er klar til at hjælpe dem, der ikke selv har medbragt ét.

Borgere, som ikke selv har et mundbind med, kan få udleveret et gratis.

Det vil dog ikke være muligt at få et gratis mundbind i Flextrafik eller sygetransport allerede lørdag.

KL og Danske Regioner forventer, at passagererne kan tilbydes gratis mundbind fra slutningen af uge 33.

Sundhedsstyrelsen har siden 1. august anbefalet alle danskere at bruge mundbind i den kollektive trafik i myldretiden.

Også statsminister Mette Frederiksen (S) åbnede fredag for, at der kan komme et påbud om at bruge mundbind i Danmark.

Det kunne eksempelvis være i offentlig transport eller ved indkøb, hvor det kan være svært at holde afstand.

Flextrafik kører dagligt borgere til eksempelvis læge eller sygehus, betalt af det offentlige.

Tilbuddet henvender sig hovedsageligt til borgere, som ikke har mulighed for at benytte den almindelige kollektive trafik.

Det er også muligt at blive kørt til eksempelvis hospitalet, tandlægen eller fysioterapeut gennem en privat - og selvbetalt - sygetransport hos Falck.