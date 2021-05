Danskerne skal til at sortere mere affald, men mange af landets 98 kommuner er ikke klar til at gennemføre affaldsplan, som Folketinget aftalte sidste år. (Arkivfoto)

KL og affaldsforening: Affaldsplan bliver dyrere end lovet

Mange kommuner når ikke at blive klar til 1. juli med at gennemføre affaldsplan, Folketinget lavede sidste år.

Folketingets plan om mere sortering af affald og mindre afbrænding var udset som første trin i en massiv indsats for at nedbringe udledningen af drivhusgasser.

Men projektet bliver mindst halvandet år forsinket, da kun ni af de 98 kommuner er klar inden deadline 1. juli, og så bliver det dyrere end lovet, skriver Jyllands-Posten.

Da Folketinget sidste år aftalte ordningen, sagde miljøminister Lea Wermelin (S), at den gennemsnitligt ville koste hver husstand cirka 55 kroner mere om året.

Dansk Affaldsforening, der repræsenterer hovedparten af affaldsselskaberne, vurderer på baggrund af meldinger fra selskaberne, at prisen for at få hentet affald i stedet vil stige med i gennemsnit cirka 500 kroner.

- De 55 kroner holder ikke. Der kommer forholdsvis store gebyrstigninger, siger direktør Mikkel Brandrup fra Dansk Affaldsforening til Jyllands-Posten.

Han forklarer, at det koster penge at købe nye skraldebiler og spande. Herudover koster det penge at komme af med affaldet.

- Prisstigningerne bliver størst, der hvor der er længst mellem husene, for eksempel på Lolland og Falster, siger han.

74 kommuner har søgt om dispensation hos Miljøstyrelsen, fordi de ikke kan overholde tidsfristen 1. juli i år. Miljøstyrelsen oplyser til Jyllands-Posten, at de fleste kommuner har fået dispensation frem til udgangen af 2022.

Kommunernes Landsforening (KL) mener ligeledes, at den gennemsnitlige stigning bliver cirka 500 kroner.

- Vi skal være åbne om problemerne, for det kan både blive besværligt og en del dyrere fremover at få indsamlet affald, siger Birgit S. Hansen (S), der er borgmester i Frederikshavns Kommune og formand for KL's Miljø- og Forsyningsudvalg, til Jyllands-Posten.

Miljøministeriet vurderer i et skriftligt svar til Jyllands-Posten, at det vil lykkes at holde prisstigningen på 55 kroner per husstand om året.

Det skyldes blandt andet, at man kan få flere indtægter fra affald, der kan genanvendes, lige som man kan spare penge, fordi mindre affald skal brændes af.