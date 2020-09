Artiklen: KL og Danske Regioner vil have samarbejde om akuthospitaler

KL og Danske Regioner vil have samarbejde om akuthospitaler

Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner har onsdag lanceret 12 fælles pejlemærker som indspil til en kommende plan fra regeringen for fremtidens sundhedsvæsen.

Her er et overblik over nogle af pejlemærkerne:

* Stærkere samarbejde på tværs af sektorer i sundhedsvæsenet og politisk forankrede lokale samarbejder.

Der skal etableres et formaliseret samarbejde om hver af de 21 akuthospitaler i Danmark. Samarbejdet, der også omfatter psykiatrien, skal bestå af politisk dialog og et tæt fagligt samarbejde.

Der skal laves sundhedssamarbejder, der koordinerer patientforløbet for borgere, der har brug for både kommune, sygehus og praktiserende læge. Det gælder ikke mindst for ældre med kroniske sygdomme og mennesker med psykiske lidelser.

Nationale aftaler skal implementeres, herunder økonomiaftaler og nationale handlingsplaner.

* Kvalitetsplan til styrket indsats for blandt andre ældre, kronikere og borgere med psykiatriske lidelser.

Fokus skal være på at etablere tidlige indsatser, egenomsorg, træning og lignende, så man kan undgå sygdom og sygdomsforværring.

KL og Danske Regioner ønsker, at det kommunale akutområde bliver udviklet, så der kommer et tættere samarbejde.

Det skal blandt andet være muligt at anvende videoløsninger i samarbejdet mellem den almene praksis, sygehusene og akutfunktionerne.

* Økonomi og data styrkes.

Der skal være øget kapacitet og faglighed i kommunerne. Der skal være bedre samspil mellem sektorerne, hvilket kræver investeringer på nationalt plan.

Der er brug for fælles data for at understøtte samarbejdet om patientforløb på tværs af sektorer. Kommunerne skal derfor dokumentere efter ens standarder, og deling af data mellem de forskellige sektorer skal udbygges.

Kilder: KL og Danske Regioner.