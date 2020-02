KL kan ikke hjælpe udligningsfrustrerede kommuner

Udligningssystemet er penge og hjerteblod for kommunerne, men deres interesseorganisation kan ikke hjælpe dem. Og det frustrerer administrerende direktør Kristian Wendelboe.

Kommunernes Landsforening, KL, er blandt dem, der i den grad savner at blive klogere på data og beregninger bag den reform af udligningssystemet, regeringen har fremlagt.

- Vi mangler simpelthen de data, der gør, at vi selv kan regne på reformudspillet. Vi har rigtig mange henvendelser fra kommuner - fra alle lejre - som gerne vil have bistand til at få regnet på effekterne. Men det kan vi simpelthen ikke.

- Det er jo et helt legitimt behov folk har rundt i landet for at få verificeret resultater eller regnet på modeller, siger han.

- Vi sidder bare og følger interesseret med og kan ikke hjælpe lige nu. Det er langt fra optimalt for os, for vi er jo sat i verden for at hjælpe vores medlemmer.

Udligningssystemet omfordeler penge fra velhavende kommuner til mindre velhavende kommuner. Det sker via en kompliceret nøgle, og systemet har i årevis fået kritik for at være uigennemsigtigt.

Regeringen præsenterede sit udspil i slutningen af januar. Regeringen er siden da blevet kritiseret for ikke at lægge beregningerne bag sit udspil frem. Det har fået Venstre til at blive væk fra forhandlingerne.

Reformudspillet har fået kritik af en lang række borgmestre fra både rød og blå blok for at give for lidt eller tage for meget fra deres kommuner.

KL har - qua at den repræsenterer alle kommuner - af princip ingen holdning til politikken bag udligning, da det vil splitte medlemmerne.

Men på linje med Venstre og en stribe borgmestre har KL altså en holdning til, at foreningen ikke kan se de bagvedliggende data og beregninger.

- Vi vil meget gerne have de data, så vi kan hjælpe vores medlemmer. Og det synes jeg ikke helt, er godt nok. Vi spørger efter dem jævnligt hos Indenrigsministeriet, og de findes jo. For ellers kunne regeringen jo ikke have lavet de regnestykker, man har.

- Jeg synes, det ville være naturligt at give os de data. Beslutningen om ikke at give os dem kan vi jo ikke ændre på, men vi kan blive ved med at spørge, siger Kristian Wendelboe.