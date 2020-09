Helsingør Dagblad var tidligere i år meget tæt på at lukke, men blev opkøbt af Jysk Fynske Medier. Formanden for Kommunernes Landsforening, Jacob Bundsgaard (S) mener, at mediestøtten bør øges til gavn for lokale og regionale medier, og hans forslag møder opbakning i Folketinget. (Arkivfoto) Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: KL-formand vil have mere mediestøtte lokalt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

KL-formand vil have mere mediestøtte lokalt

Formand for Kommunernes Landsforening Jacob Bundsgaard (S) ser et behov for mere støtte til lokale og regionale medier. Hans forslag møder opbakning.

Danmark - 27. september 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Giv øget støtte til regionale og lokale medier, når det kommende medieforlig skal forhandles på plads. Så klar er meldingen til Folketingets partier fra formanden for Kommunernes Landsforening (KL), Jacob Bundsgaard (S). I et interview med det uafhængige journalistiske center for journalistik Constructive Institute mandag gør han sig til talsmand for, at den samlede mediestøtte skal stige.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger