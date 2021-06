KL efterlyser realisme fra regeringen om udgifter til udsatte

Kommunerne vil have flere penge. Regeringen er ikke villig til at give så mange penge, som kommunerne ønsker.

KL har ikke mindst fokus på det specialiserede socialområde, som omfatter udsatte børn, unge og voksne samt børn og voksne med handicap.

For at kunne levere en tilstrækkeligt god service på området har kommunerne i flere år været nødsaget til at tage et milliardbeløb fra andre områder, siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S).

- Hovedudfordringen er den afstand, der er mellem de forventninger, der bliver skabt fra regeringens side og i Folketinget om, hvilken kvalitet vi kan levere i vores velfærd, og så den økonomi, der er til rådighed.

- På det specialiserede socialområde oplever vi, at der simpelthen ikke er sammenhæng mellem det, man skaber af forventninger hos borgerne, og så den økonomi, vi har.

- Det er vi nødt til at få bragt i balance, og vi har jo foreslået at man afsætter et stort beløb til det specialiserede socialområde. Det har vi indtil videre ikke fået nogen positiv tilbagemelding på fra regeringen, siger han.

KL kom i maj med et forslag til en treårsplan, hvor det specialiserede socialområde skal have tilført op mod fem milliarder kroner.

- Vi har de seneste tre år i kommunerne ført to milliarder kroner fra andre serviceområder og over til det specialiserede socialområde.

- Det kan vi ikke blive ved med at gøre, hvis vi stadig skal have gode folkeskoler og høj kvalitet i vores daginstitutioner og ældrepleje, siger Jacob Bundsgaard med reference til tre andre områder, der koster kommunerne mange penge.

Kommunerne oplever, at de fra centralt hold på Christiansborg er blevet beskyldt for ikke at levere en god nok kvalitet på det specialiserede socialområde.

- Dér er vi nødt til at få noget realisme ind i den måde, vi tænker det her på.

- Der er tilsyneladende lang vej både i Folketinget og hos regeringen. Derfor har vi en ret stor opgave i de her økonomiforhandlinger. Det bliver rigtig svært at nå hinanden dér, siger Jacob Bundsgaard.

Fredagens forhandlinger mellem KL og regeringen begyndte klokken 11.30, og der er ikke sat tidspunkt på, hvornår de slutter.