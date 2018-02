KL beskylder fagforbund for optrækkeri efter sammenbrud

- De kommunalt ansatte skal have en rimelig løn for deres vigtige arbejde. Derfor har vi gjort det klart, at vi er parate til at give lønstigninger med udgangspunkt i det private forlig fra sidste år, siger Ziegler.

- Men de faglige organisationer har fremlagt krav om lønstigninger på 9,15 procent - væsentligt højere end i den private sektor - og det kan vi ikke honorere.

Michael Ziegler afviser, at fagforeningerne hidtil har holdt sig tilbage og indgået "kriseoverenskomster".

- Både ved overenskomstforhandlingerne i 2013 og 2015 indgik vi overenskomster, som har sikret de kommunalt ansatte en stigende realløn. Så der er absolut ikke tale om, at vi skylder dem noget nu, siger Michael Ziegler.

Forhandlingerne brød sammen på grund af "helt urimelige lønkrav" og kravet om en betalt spisepause, påpeger Ziegler.

KL's forhandlere er bekymrede over sammenbruddet. En konflikt berører mange mennesker i samfundet som forældre med børn i daginstitutioner og skoler eller pårørende, der får ældrepleje, siger Michael Ziegler.

- Derfor vil jeg gerne slå fast, at vi er klar til at forhandle videre med lønmodtagerne, hvis de er parate til at fire på deres krav, siger KL's chefforhandler.

KL vil "gå meget konstruktivt" ind i de drøftelser, som Forligsinstitutionen nu formentlig indkalder til, understreger Ziegler.