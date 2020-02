KL: Forskel på landets plejehjem er ikke problematisk

Det er ikke nødvendigvis et problem, at en ny undersøgelse fra forsknings- og analysecentret Vive viser, at der er store forskelle på antallet af medarbejdere per beboer på plejehjemmene landet over.

Nogle plejehjem har nemlig behov for flere hænder, hvis beboerne er syge og svage, mens andre plejehjem ikke har samme behov, hvis beboerne er sunde og raske.