KD's formand tror på succes trods 20 års mandattørke

Kristendemokraterne har ikke haft mandater i Folketinget siden valget i 2001. Partiet har dog været opstillingsberettiget hver gang og vil øjensynligt være det igen til næste folketingsvalg.

Mandag fortæller formand Isabella Arendt, at partiet på mindre end et år har indsamlet de nødvendige vælgererklæringer. Og at troen, på at det vil lykkes denne gang, er intakt.