K vil også lade advokater vurdere fremgangsmåde i Støjberg-sag

Instrukskommission fastslår, at Inger Støjberg var advaret om ulovlighed og har vildtledt Folketinget.

De Konservative tager først stilling til en mulig rigsretssag mod Venstres næstformand, Inger Støjberg, efter en uvildig vurdering af advokater.

De skal se på, hvordan Folketinget kan gå videre med Instrukskommissionens konklusioner om, at Støjberg som udlændingeminister var advaret om, at det var ulovligt at adskille asylpar, hvor den ene var mindreårig.

- Loven er blevet brudt, og loven skal overholdes. Så vi bakker op om, at der findes ekstern rådgivning til det videre forløb, siger gruppeformand Mai Mercado (K).

Hun peger på, at der var samme fremgangsmåde forud for Tamilsagen, som er den seneste sag, der er endt i rigsretten.

- Når man gjorde det dengang, er det også fint nu at få uvildig rådgivning, siger Mai Mercado.

Hun kommer ikke ind på, hvad der skal ske, hvis advokaterne kommer frem til, at der er grundlag for en rigsretssag.

Kort forinden den udmelding har Liberal Alliance som det første parti i blå blok meldt ud, at der skal en rigsret til for at komme til bunds i sagen.

Også Venstre støtter forslaget.

Ingen af partierne var med til at nedsætte kommissionen.

De Konservative tilslutter sig partierne i rød blok, som også først vil have en uvildig advokatvurdering, inden det næste skridt eventuel tages.

Kommissionens advokater har brugt et år på at granske sagen, men kun taget stilling til hændelsesforløbet.

Derfor vil De Konservative have andre advokater til at vurdere skyldsspørgsmålet.

- Hvis man gerne vil have rådgivning, skal man ikke lave konklusioner på forhånd. Vi må se, hvad det fører med sig og tage stilling derfra, siger Mai Mercado.

Sagen omhandler ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

Instruksen fra 2016 om at adskille asylpar var klart ulovlig, konkluderede Instrukskommissionen i en delberetning mandag.

Dengang var Inger Støjberg udlændingeminister.

Derudover blev det konkluderet, at Støjberg blev advaret om ulovligheden, og at Folketinget efterfølgende blev vildledt om forløbet.

Kommissionen har dog ikke fundet beviser for, at hun gav en direkte ordre om at bryde loven.

To andre partier i blå blok - Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige - har meldt ud, at en rigsretssag ikke er nødvendig.