K vil give ældre flere valg og mindre bureaukrati

Forud for kommunalvalget om halvanden måned lancerer De Konservative et større ældreudspil. Partiet ønsker et langt større udbud af plejehjem, fokus på frit valg og mindre bureaukrati.

- For os er det afgørende, at vores ældre får reel velfærd. Det kræver hænder nok, men det kræver også, at man fastholder retten til det frie valg.

- Vi har et ønske om, at ældredagsordenen kommer til at fylde mere. For den fylder ikke meget for regeringen. Der sker for lidt, og så må vi jo komme med vores forslag, siger hun.

De Konservative fokuserer på, at der i over halvdelen af landets kommuner ikke er et privat alternativt til kommunale plejehjem. Og at 80 kommuner ikke i deres værdighedspolitik ikke nævner, at ældre har ret til at vælge frit, når det kommer til hjælp og pleje.

For at styrke kvaliteten vil partiet skabe bedre ledelse og flere varme hænder via "regelforenklinger og afbureaukratisering". Det skal dog gå hånd i hånd med en autorisationsordning for plejere, der altså kan miste den.,

- Vi har rigtigt mange dygtige medarbejdere. Men mange får ikke lov til at bruge deres faglighed. Det skal de have lov til, for det kan forebygge en masse ting. Der bliver vi nødt til at have tillid til vores medarbejdere, siger ældreordføreren og fortsætter:

- Men vi skal også kunne sanktionere, hvis nogen bryder den tillid.

Et af de helt store problemer både nu og i fremtiden for ældreplejen er manglende ansatte. FOA har tidligere estimeret, at der skal rekrutteres 40.000 nye social- og sundhedsassistenter frem til 2030.

I De Konservatives udspil foreslår partiet 40 millioner kroner til "opkvalificering og omskoling" samt en taskforce, der skal udarbejde en plan for rekruttering.

- Vi står med ganske store rekrutteringsproblemer. De 40 millioner er konkret at få udbredt et projekt fra Varde, hvor man har været god til at få nye ind i faget.

- Og så vil vi ser på sygefraværet. Hvis man kan bringe sygefraværet i det offentligt ned til niveauet i det private, så er det 1400 fuldtidsstillinger om året, siger hun.

Hun vil ikke forholde sig til, om det vil kræve mere i løn, hvis man skal løse rekrutteringsproblemerne, da det ikke er Folketinget, "der definerer lønnen".

- Men vi kan lave andre tiltag. Eksempelvis at vise større anerkendelser af det vigtige arbejde, der bliver lavet. Men der skal mange ting til for at løse rekrutteringsproblemet, siger Mette Abildgaard.