Det Konservative Folkepartis Orla Østerby, her fotograferet til Folketingets åbning i oktober sidste år, mister nu alle sine ordførerskaber. Det sker efter en sag om grænseoverskridende adfærd.

K-ordfører mister poster - berørte kollega over et års tid

Folketingsmedlem Orla Østerby har overskredet partikollegas grænser i et års tid omkring 2017, oplyses det.

De Konservative fratager folketingsmedlem Orla Østerby hans ordførerskaber efter grænseoverskridende adfærd.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

Det er partikollegaen Brigitte Klintskov Jerkel, hvis grænser Østerby har overtrådt. Det er sket over et års tid omkring 2017.

Det uddybes ikke, hvad den grænseoverskridende adfærd har bestået i. Det oplyses dog, at nogle af episoderne har været fremme i pressen.

Brigitte Klintskov Jerkel har tidligere fortalt Berlingske om episoder med to mandlige kolleger.

Den ene lagde sin hånd på hendes ryg og fortalte, han havde lyst til hende.

Den anden har fire gange givet hende et klap bagi, når deres veje er krydset.

Brigitte Klintskov Jerkel har ikke ønsket at stå frem med hverken navn eller parti på personerne.

Nu sætter hun dog navn på Orla Østerby, efter at hun i sidste uge blev kontaktet af et medie, der var bekendt med navnet.

Hun fortæller, at hun har modtaget en undskyldning fra Østerby, som hun har accepteret.

- Jeg er glad for, at partiets ledelse har håndteret sagen, som de har gjort. Det er ikke nemt at stille sig frem og fortælle om den slags episoder.

- Men nu har han sagt undskyld, og det betyder, at jeg kan komme videre og fokusere på mit politiske arbejde, siger Brigitte Klintskov Jerkel.

Orla Østerby siger, at han ikke kan huske de beskrevne hændelser:

- Men jeg tror naturligvis ikke, at min kollega lyver, så derfor vil jeg gerne beklage og undskylde, at de omtalte berøringer er opfattet som grænseoverskridende.

- Det må være sket i misforstået kækhed, som så slet ikke er opfattet sådan. Det beklager jeg dybt. Vi lever jo i en tid, hvor mange må lære noget i forhold til, hvordan adfærd opfattes, siger han i meddelelsen.

Partiet oplyser, at sagen er afsluttet, og at der ikke gives yderligere kommentarer.

Orla Østerby havde en stribe ordførerskaber. Han var energi-, forsyning-, fødevare- og idrætsordfører. Derudover var han kirke-, kommunal-, landbrugs- og landdistrikts- og øordfører.

Ritzau har forsøgt at få fat på Østerby og Jerkel, men det har ikke været muligt.

De Konservative vil i den kommende tid igangsætte en række interne undersøgelser for at afdække omfanget af MeToo-sager, oplyses det.