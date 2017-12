K kigger med på første række: Vil ikke fortolke LA's rolle

Regeringspartneren Liberal Alliance har offentligt truet med ikke at stemme for finansloven for 2018, selv om VLAK-regeringen og DF er enige om en finanslov.

LA vil have en skatteaftale i hus, hvis afstemningen om finansloven skal gå efter planen 22. december.

Løkke har allerede udtalt, at regeringen stemmer for finansloven. DF forventer det samme. Men LA har ikke trukket truslen tilbage, siden den blev fremsat 8. december.

De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, svarer følgende på spørgsmålet om, hvad hun tror, at LA gør, når finansloven skal stemmes igennem.

- Hvad Liberal Alliance kommer til at gøre, er bedst at tale med Liberal Alliance om. Det tror jeg ikke, at vi andre skal gøre os til fortolkere af.

LA mener, at parterne godt kan nå hinanden før jul. DF deler ikke samme holdning. Regeringens støtteparti kæder skatteaftalen sammen med et krav om yderligere stramninger af udlændingepolitikken.

- Jeg skal ikke gøre mig til dommer over, hvordan de forskellige partier har ageret. Det må være vælgerne, der dømmer partierne, alt efter hvad deres præferencer er.

- Der er selvfølgelig forskellige metoder for, hvordan man arbejder for at få sine ting igennem. Jeg håber, at vi kan samles om det, der giver resultaterne i sidste ende, siger Abildgaard.

Hun mener, at finansloven har fået alt for lidt opmærksomhed som en konsekvens af forløbet med udlændinge og skat.

- Jeg håber, at vi får stemt finansloven igennem, og at vi nogle dage forinden har landet en god aftale om skat og udlændinge, siger Abildgaard, som har tillid til Lars Løkke Rasmussens udmelding om finansloven:

- Jeg har hørt statsministeren sige meget klart, at regeringen stemmer for finanslovsaftalen. Det er det, jeg må have tillid til, kommer til at ske.

- Men jeg har også hørt både statsministeren og DF sige, at der er et fælles ønske om, at vi får landet det andet inden jul, hvis det er muligt.