K: Lærere bør få lov til at samle store elever i skoletiden

Det er for skrapt, når undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) nu indskærper over for skolerne, at de på ingen måde må samle de store elever fysisk i skoletiden.

- Jeg synes, at det er ret hårdhændet at komme med sådan et decideret påbud, om at man ikke en gang må gå en tur med god afstand med nogle klassekammerater, siger hun.

- Hvis man følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger og sørger for at spritte af og holde afstand, kan jeg faktisk ikke se, at der er noget galt i, at man for eksempel kan mødes og gå en tur, siger Mai Mercado.

Den tidligere børne- og socialminister minder om, at der aldrig har været en sundhedsfaglig anbefaling om at holde de ældste elever fra at komme i skole igen.

- Det var jo en politisk beslutning, at det kun var op til 5.-klasserne, som måtte komme tilbage, for i sundhedsmyndighedernes mest forsigtige scenarie indgik de ældste elever jo også.

- Så det var alene regeringens vurdering, og jeg synes, at den skulle tage at lave en revurdering.

Spørgsmål: Men ministerens argument er jo smittespredning og en forøget risiko, hvis eleverne er fysisk sammen. Køber du ikke den?

- Jo, men jeg har også kun hørt, at de skoler, der indtil nu har samlet de ældre elever, har fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

- Og jeg synes jo, at det er mere ansvarligt, at skolen påtager sig et ansvar og går en tur og tager hensyn til anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne, end at unge mennesker på 15-16 år bare mødes en eftermiddag og måske ikke overholder restriktionerne.

Børne- og Undervisningsministeriet afviste i weekenden et skriftligt spørgsmål fra kommunerne om, hvorvidt lærere måtte samle mindre grupper af 6.-10.-klasser på eller uden for skolen.

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har efterfølgende gjort det klart, at selv hvis lærerne ikke er med, må de ikke medvirke til, at de ældste elever er fysisk sammen.