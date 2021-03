K: Åben for børn, unge og erhverv når smitten er lav

De Konservative har under de langsigtede forhandlinger for delvis genåbning fokus på at få børn og unge tilbage i skole og åbnet butikker samt liberale erhverv som frisører.

Emnet er, hvilke dele af landet der skal åbne til april, som restriktionerne er forlænget til.

- Børnene trives ikke, de trænger til at få noget undervisning. De unge mennesker skal tilbage på deres uddannelser. Og virksomhederne bløder, de har penge med på arbejde hver dag, vi er simpelthen nødt til at komme et skridt videre, siger Søren Pape Poulsen.

24. februar blev visse restriktioner på grund af udbredelsen af coronavirus forlænget til og med 5. april.

Tidligere på ugen blev dele af skolesystemet genåbnet som følge af en mindre aftale i rød blok.

Blå blok deltager stadig i forhandlingerne om de langsigtede planer.

Hvis den lille genåbning ikke fører til et stort antal smittede om to uger, er Pape klar til at åbne allerede der, selv om regeringen sigter efter påske.

- Regeringen er ekstremt forsigtig og lægger et ekstremt forsigtighedsniveau ned over alt. Jeg frygter, at det kan blive en pinsel at få åbnet Danmark, fordi alt skal gå så langsomt, siger Søren Pape Poulsen.

Han accepterer, at man er nødt til at vente til næste runde med at få åbnet for ting som indendørs idræt, caféer og restauranter.

Sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænsen er på 20 smittede per 100.000 indbyggere per uge. Det, synes Pape, er højt sat.

- I bund og grund skal man kigge på, om smitten lav. Så lad os da få åbnet noget i stedet for at kigge på det mere bredt, men kigge på det specifikt, siger han og opfordrer til at se på det lokalt.

Formand Pernille Vermund fra Nye Borgerlige mødes også med statsministeren onsdag og vil have hele samfundet åbent. Bortset fra steder med højere smittetal som Ishøj og bydelen Vollsmose i Odense.

- Samfundet bør som udgangspunkt være åbent. Hvis noget skal lukkes ned, må regeringen lave beregninger på, hvad det har af effekt på at reducere smitten, siger hun.

Hun mener, at regeringen har et overforsigtighedsprincip.

- Vaccineplanen er ved at være godt udrullet i forhold til de svageste i samfundet, vi går et forår i møde, som ikke er indregnet i modellerne, og danskerne har godt styr på at lade sig teste og få opsporet og så videre, siger hun.

Hun anerkender indstillingerne fra sundhedsfagfolk, men mener, at de gør, hvad regeringen beder dem om.