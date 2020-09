Jyllands-Posten afviser Charlie Hebdos ønske om genoptryk

Det franske nyhedsmagasin Charlie Hebdo har fået afslag af Jyllands-Posten på at bringe et genoptryk af den avisside, som Muhammed-tegningerne oprindelig var på.

Det skriver Information.

Genoptrykket skulle være sket i forbindelse med retssagen mod de 14 personer, som ifølge fransk politi menes at have forbindelse til terrorangrebet mod Charlie Hebdo i 2015. Retssagen begyndte sidste onsdag.

Da Charlie Hebdo fik afslag på anmodningen, har magasinet i stedet bragt de 12 Muhammed-tegninger enkeltvis.

Jyllands-Postens beslutning møder kritik fra blandt andre forfatter og professor Frederik Stjernfelt.

- Det er et kolossalt tilbageskridt for hele debatten, siger Frederik Stjernfelt til Information.

Tidligere redaktør på Jyllands-Posten Flemming Rose mener, at beslutningen peger tilbage på avisens forhold til ytringsfrihed.

- Jyllands-Posten kan på konsistent grundlag ikke opretholde forestillingen om, at de på samme måde går ind for ytringsfrihed, som de hele tiden har gjort, når de forsøger at blokere publiceringen af den side, siger Flemming Rose til Information.

Ifølge Jacob Nybroe, chefredaktør på Jyllands-Posten, har avisen afvist ønsket, fordi avisen "ikke deltager aktivt" i publiceringen af avissiden.

Det er kun siden - og ikke selve tegningerne - aviserne har rettighederne til, skriver han i en mail til Information.

- Det gør vi ikke nogetsteds, fordi det ville anfægte den sikkerhed, som vi gør vores yderste for at opretholde. Denne beslutning omfatter ikke alene Charlie Hebdo, men alle forespørgsler, skriver Jacob Nybroe i mailen.

Charlie Hebdos chefredaktør, Gérard Biard, oplyser til Information, at det franske nyhedsmagasin ikke har nogen kommentarer til Jyllands-Postens redaktionelle beslutninger.