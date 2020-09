Justitsministeriets top var orienteret om asylsag: Ikke svær jura

Det siger tidligere departementschef i Justitsministeriet Barbara Bertelsen. Hun husker torsdag i Instrukskommissionen, at hun blev orienteret samme dag, som en pressemeddelelse blev sendt ud af Udlændingeministeriet 10. februar 2016.

Der var ingen tvivl om, at det var ulovligt at adskille alle asylpar, hvor den ene var mindreårig, hvis der ikke var nogen individuel vurdering.

Den indeholdt dog ingen undtagelser, selv om Justitsministeriet havde vurderet, at der skulle være en konkret og individuel vurdering, før par kunne adskilles.

- Bare det, at der har være udsendt en pressemeddelelse er i sig selv selvfølgelig usædvanligt, siger hun, da hun torsdag afhøres af kommissionen, der er nedsat for at se på den ulovlige adskillelse af asylpar.

Hun husker, at afdelingschef Jens Teilberg Søndergaard kom ind på hendes kontor og orienterede hende om sagen.

- Vi står på mit kontor. Som jeg husker det, siger han, at der ikke er noget at diskutere.

- Pressemeddelelsen har strammet den, så det står undtagelsesfrit, det kan ikke lade sig gøre, nu handler det om at lave retningslinjer, husker hun, at de talte om.

Barbara Bertelsen er siden blevet departementschef i Statsministeriet.

Det var jurist Nina Holst Christensen i Justitsministeriet, der vurderede, at en adskillelse uden undtagelser ville være ulovlig. Den vurdering var Jens Teilberg Søndergaard og Barbara Bertelsen enige i.

- Det var en fuldstændig klar melding fra Nina. Jeg snakkede ikke selv med hende. Det var en klar konstatering fra Justitsministeriet, det var ikke svær jura, siger Barbara Bertelsen.

Hun husker, at Uffe Toudal Pedersen, der var departementschef i Udlændingeministeriet, havde garanteret hende, at der ville blive administreret efter loven.

Det blev der ikke. Det var ham, der var gået med til at udsende den misvisende pressemeddelelse, efter at daværende udlændingeminister Inger Støjberg (V) havde presset på. Hun ville helst have en ordning uden undtagelser.

- Jeg taler med Uffe Toudal, som er min part i denne sag, hvor han siger meget klart, at vi er fuldstændig enige i den juridiske vurdering, og selvfølgelig bliver der administreret lovligt, siger hun.

Barbara Bertelsen orienterede efter sin erindring justitsminister Søren Pind (V) samme dag.

Søren Pind sagde under sin afhøring, at han på et tidspunkt havde orienteret daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V). Det bekræfter Bertelsen.

- Jeg kan huske, han nævnte, at han sendte en sms til Lars, men jeg ved ikke hvad om eller hvornår, siger Barbara Bertelsen.

Søren Pind huskede under sin afhøring, at han var blevet orienteret før Justitsministeriets tilkendegivelse til Udlændingeministeriet, men det afviser Barbara Bertelsen.