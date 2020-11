Justitsministeriet: Minkaflivning kunne opfattes som påbud

- Den samlede ageren fra myndighedernes side har imidlertid efter Justitsministeriets opfattelse medført, at minkavlere uden for smittezonerne havde grund til at antage, at de var retligt forpligtet til at påbegynde aflivning af deres mink, fremgår det af redegørelsen.

Justitsministeriet henviser eksempelvis til Fødevarestyrelsens brev til minkavlerne fra 6. november, hvor ordet "skal" blev brugt over 30 gange i kommunikationen om aflivningen.

Til det skriver Justitsministeriet i redegørelsen, at brevet "er formuleret på en sådan måde, at brevet kan opfattes som et generelt påbud om aflivning af mink".

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har hævdet, at det blot var en opfordring til at aflive mink. Men i en efterfølgende meddelelse til minkavlerne beklager Fødevarestyrelsen, at brevet fra 6. november med ordren om aflivning ikke fremstod som en opfordring.

Brevet kom to dage efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde slog fast, at "alle mink" i Danmark skulle slås ihjel".

Justitsministeriet vurderer generelt, at "embedsværkets forberedelse af regeringens offentlige kommunikation ikke har levet op til de standarder, som må kunne forventes".

Mogens Jensen trådte tilbage som minister onsdag, før redegørelsen blev forelagt offentligheden.

I den forbindelse sagde han blandt andet, at Fødevareministeriet begik fejl, da regeringen på pressemødet 4. november uden at have lovhjemmel til det meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives.