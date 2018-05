Justitsministerens forlovede overfaldet i København

Det er en 34-årig mand fra Slovakiet, der mistænkes for overfaldet.

Episoden fandt sted omkring klokken 03.30 ud for LA Bar på Gammel Mønt i det indre København.

Her skal slovakken ifølge sigtelsen have slået justitsministerens kæreste, Josue Vasquez, med knyttet hånd i ansigtet og sagt "I don't like homoes".

Da den 34-årige torsdag blev stillet for en dommer, nægtede han sig skyldig. Ikke desto mindre blev han varetægtsfængslet frem til 30. maj.

Inden da havde han forklaret, at han kom til Danmark i mandags med nogle venner for at se VM i ishockey.

Torsdag aften havde han været i byen i København. Han var fuld, og på et tidspunkt kom han op at skændes med en person.

Den sigtede husker efter eget udsagn ikke så meget, men han afviser at have slået med knyttet næve. Muligvis slog han på en anden måde.

Desuden hævder han, at Josue Vasquez gav igen - at han slog den sigtede i ansigtet. Den 34-årige afviser at have noget imod homoseksuelle.

Derfor nægter han også at have sagt, sådan som politiet nu påstår.

Omvendt har Josue Vasquez forklaret, at han kom ud fra LA Bar, og at den sigtede uden varsel slog ham på højre side af ansigtet eller halsen.

De havde ikke talt sammen inden, men i forbindelse med slaget skal slovakken altså have sagt, at han ikke kan lide bøsser.

Herefter stillede en dørmand sig mellem de to, indtil politiet ankom til stedet. Tilsyneladende har dørmanden bekræftet forløbet - i hvert fald så han, at den 34-årige slog justitsministerens kæreste.

Politiet ønsker ikke umiddelbart at give flere oplysninger i sagen. Også Søren Pape Poulsen (K) vælger foreløbigt at være fåmælt.

- Nu ser vi fremad og bearbejder hændelsen så godt, som man nu kan. Jeg har ikke andre kommentarer til episoden. Det håber jeg, I alle har forståelse for, skriver han torsdag aften på Twitter.

Selv har Josue Vasquez lagt et foto af et rødt hjerte på sin Facebook-profil. Under hjertet står der "No more hate crimes" - på dansk "ikke flere hadforbrydelser".

Tidligere i år kom det frem, at Josue Vasquez var blevet taget for spirituskørsel. Hans promille blev målt til 1,25, oplyste Søren Pape Poulsen på Facebook 12. januar.

- Der skal ikke herske tvivl om, at det er en meget alvorlig sag, som jeg er inderligt ked af, lød det blandt andet fra justitsministeren.

Søren Pape Poulsen og Josue Vasquez, der kommer fra Den Dominikanske Republik, mødte hinanden i sommeren 2013 i Bruxelles, hvor sidstnævnte arbejdede. Parret er forlovet og planlægger at blive gift i løbet af 2018.