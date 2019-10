Danmark indgår aftale for at jagte forbrydere over grænser

Det er officielt, efter at justitsminister Nick Hækkerup (S) mandag formiddag på Danmarks vegne har underskrevet en særaftale med Eurojust.

Danmark kan fremover deltage i den praktiske del af Eurojust, der er et samarbejde mellem anklagemyndighederne i EU's medlemslande.

- Kriminaliteten er grænseoverskridende, og dette er et af de samarbejder, der kan gøre, at vi kan komme efter en grænseoverskridende kriminalitet og forfølge forbrydere på tværs af landegrænserne, siger Nick Hækkerup.

Aftalen betyder, at Danmark også fremover kan deltage i det praktiske samarbejde i Eurojust - som tredjeland - når en ny forordning træder i kraft 12. december.

Forordningen gør samarbejdet overstatsligt. Dermed kan Danmark på grund af retsforbeholdet ikke længere deltage som fuldgyldigt medlem.

Med særaftalen kan Danmark fortsat drage fordel af samarbejdet med Eurojust og udveksle informationer.

- Der er både hjælp i forhold til udveksling af informationer. Men der kan også være hjælp konkret til at opsætte efterforskningshold.

- Det handler simpelthen om at blive i stand til at lave efterforskning på tværs af grænserne, hvor vi jo har Europol (politisamarbejdet, red.) som den ene del, og Eurojust som den anden del, siger ministeren.

Særaftalen betyder, at Danmark fremover har et kontor med en fast repræsentant, en vicerepræsentant og en assistent - som et tredjeland - hos Eurojust i Haag.

- Desværre kan vi jo ikke træde helt derind, hvor vi kan være med også i den besluttende procedure, for det bliver en del af det overstatslige. Men på det praktiske arbejde har vi fået en løsning, hvor vi kan betjente os af Eurojust, siger Nick Hækkerup.

Blandt de meget omtalte sager, hvor danske myndigheder har samarbejdet med andre medlemslande via Eurojust, er hvidvasksagen i Danske Banks estiske filial og "Operation Hvepsebo" om menneskehandel.

Også i sagen om snyd for milliarder med udbytteskat har Danmark et samarbejdet via Eurojust.

Et flertal af vælgerne stemte nej til at erstatte det danske retsforbehold i EU med en tilvalgsordning ved en folkeafstemning i 2015.

Den afstemning blev holdt, da Eurojust - og politisamarbejdet Europol - var på vej til at blive overstatsligt.

- Jeg er ret sikker på, at danskerne samtidig sagde, at den kriminalitet, der foregår på tværs af landegrænserne, skal vi blive ved med at kunne bekæmpe.

- Derfor er det vigtigt for os at være med i den praktiske del, som er den del, vi nu kan være med i, siger Hækkerup.