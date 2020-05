Justitsministeren siger nej tak til tyske turister

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har noteret sig, at en række borgmestre har udtrykt ønske om at åbne den danske grænse for tyske turister.

Turismen lider under coronakrisen, men en åbning af grænserne kommer ikke til at ske lige med det samme, siger han.

- Som situationen er lige nu, skal der efter min mening ikke kunne rejse turister ind i landet, der potentielt kan medbringe smitte, siger Hækkerup i Folketingssalen til et spørgsmål fra Venstres Ulla Tørnæs om emnet.

- Når det er sagt, så er det naturligvis hverken regeringens eller mit ønske at holde grænsen lukket længere tid end nødvendig.

- Men vi er nødt til at vente og se resultaterne af de åbninger af samfundet, der allerede er sket, før vi melder yderligere initiativer ud, siger Hækkerup.

Meldingen fra ministeren kommer, efter at der fra tysk side snart åbnes for grænsen. Altså fra tyske side.

Slesvig-Holstens ministerpræsident, Daniel Günther, har således overtalt den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer (CSU), til trinvis at åbne for indrejse fra Danmark til Tyskland fra 15. maj.

Det skrev Flensborg Avis tidligere på ugen, efter at have talt med Daniel Günthers pressechef.

I øjeblikket forhandler Folketingets partier om den videre genåbning af Danmark.

Onsdag aften mødes partilederne for at drøfte den såkaldte fase 2 af genåbningen. Blandt andet vuggestuer, børnehaver, skolen for de mindste elever og en række liberale erhverv såsom frisører er åbnet i fase 1.

Tørnæs minder justitsministeren om, at det var en politisk, ikke en sundhedsfaglig, beslutning at lukke grænserne. Og hun tilføjer, at turisterhvervet mister 107 millioner kroner om dagen, fordi tyskerne blandt andet ikke kan benytte sommerhusene i Danmark.

Hækkerup fortæller, at erhvervsminister Simon Kollerup (S) har taget initiativ til en dialog med turisterhvervet i forhold til, hvordan en åbning vil kunne ske på en ansvarlig måde