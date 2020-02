Justitsminister vil ændre voldtægtslov til fokus på frivillighed

Straffelovrådet anbefaler onsdag i en betænkning at ændre paragraffen om voldtægt, så der ikke er tvivl om, at seksuelle handlinger altid skal være frivillige. Justitsminister Nick Hækkerup (S) kalder det et stort skridt.

Det har i årevis været et hedt politiske emne, og nu ser det ud til, at der er en ændring på vej, så der fremover er tale om voldtægt, hvis ikke begge parter er frivillige.

- Sex i Danmark skal være voldtægt, medmindre begge parter frivilligt går med til det. Det er et stort og vigtigt skridt, og regeringen støtter forslaget, for det handler om ligeværd, respekt og ret til at bestemme over sin egen krop, siger han.

Straffelovrådet rådgiver regeringen, når der skal gennemføres større ændringer af strafferetten og har gennemgået over 667 voldtægtssager.

Rådet fik til opgave at se på området af den blå regering i 2019. Det foreslår at ændre bestemmelsen, så det afgørende bliver, om de seksuelle handlinger har været frivillige fra begge parters side.

Det skal mindske tvivlen om, hvornår der er blevet begået voldtægt.

Det adskiller sig fra den nuværende voldtægtsbestemmelse, hvor fokus er på, om tiltalte har anvendt for eksempel trusler eller vold.

Der har dog været uenighed i det uafhængige nævn, der består af eksperter inden for strafferet. Et enkelt medlem foretrækker at benytte begrebet samtykke fremfor frivillighed.

Justitsministeren erkender, at der i sidste ende ofte vil være tale om påstand mod påstand i sager om voldtægt.

- Bevisbyrden flytter sig til at være et andet, end det har været tidligere. Der vil stadig kunne være situationer, hvor der er en diskussion om, der var samtykke, eller det var frivilligt. Det er op til domstolene, siger Nick Hækkerup.

Debatten har været der i årevis, da særligt Enhedslisten har forsøgt at presse på for at få en ny lov.

Men den nåede nye højder i forbindelse med sagen om voldtægt eller ej i den københavnske teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsens (EL) seng sidste år.

I sagen blev en mand dømt for voldtægt i byretten, men efterfølgende frifundet i landsretten.

I helt særlige sager kan Procesbevillingsnævnet lade sager komme for Højesteret.

Lovudkastet er nu sendt i høring hos organisationer og eksperter. Justitsministeren forventer at fremsætte et lovforslag i april og håber på en ny lov engang i juni.