Justitsminister: Vi må til bunds i Tibet-sag

Tibet-sagen, hvor politiet greb ind over for lovlige demonstrationer under et kinesisk statsbesøg i København i 2012 og 2013, skal undersøges igen. Det er afgørende med en grundig afklaring.

Torsdag stod det klart, at et flertal i Folketinget krævede en ny undersøgelsen.

- Vi foreslår at gennedsætte Tibetkommissionen. Vi kan ikke have en ny situation, hvor der er tvivl om, om kommissionen har fået adgang til det materiale, de skal bruge.

- Vi vil ikke blande os i, hvordan den arbejder. Det kan gå hurtigt, og det kan tage lang tid.

- Jeg vil opfordre kommissionen til at gøre sit arbejde grundigt. Og trække på de it-eksperter, der er til rådighed, hvis der er brug for det, sagde justitsministeren.

Den allerede gennemførte undersøgelse af sagen kunne ikke placere noget ansvar ud over hos to almindelige betjente. Blandt andet fordi materiale i sagen på højere niveauer ikke kunne fremskaffes. Det har ført til stor kritik.

- Der kan ikke findes to holdninger om, at denne her sag skal afdækkes. Det er noget rod og utilfredsstillende, at der nu to gange er kommet nye ting frem.

- Vi må til bunds i dette her. Det vil klæde os alle sammen bedst, og der kan ikke være en eneste, der har interesse i det modsatte, siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) om nedsættelsen af en ny Tibet-kommission.

Han ville ikke sige noget om, hvorvidt det får konsekvenser, at beskeder om, at materialet ikke kunne fremskaffes, var usande.

- Jeg kan ikke skrue tiden tilbage, og jeg aner ikke, hvad der er i de her mails. Men det er selvfølgeligt utilfredsstillende. Jeg kommer ikke til at stå og forsvare det, siger Søren Pape Poulsen.

- Når en kommission bliver nedsat, så skal den have de dokumenter, den har brug for.