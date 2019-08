Justitsminister: Teledatasag ryster tilliden til retssystemet

Justitsminister Nick Hækkerup (S) bakker op om Rigsadvokatens beslutning.

- Teledatasagen ryster tilliden til vores retssystem, og gang på gang kommer der nye oplysninger frem, siger justitsminister Nick Hækkerup.

- Hvis man skal sige det kort, så er vi gået fra en situation, hvor man tidligere har oplyst, at der manglede teledata, til at Rigspolitiet nu oplyser, at der kan være fejl i rådata fra teledata - altså selve kilden til teledata.

I et brev til Folketingets Retsudvalg lyder det fra Justitsministeriet, at Rigspolitiet i slutningen af sidste uge har oplyst om, at der i forbindelse med politiets sagsgennemgang også er fundet fejl i de geografiske koordinater for telemasters placering.

Det betyder, at der kan være fejl i de telemasters placering, som er anvendt til at sandsynliggøre en telefons position.

Søndag oplyser Rigspolitiet så, at man har fundet flere forskellige konkrete fejl i den rådata, som politiet modtager fra teleselskaberne vedrørende teleoplysninger.

Ifølge ministeren er fejlene meget komplekse, men det kan betyde, at en telefon ifølge politiets oplysninger har været placeret et bestemt sted, mens den i virkeligheden har været et andet sted.

- Det er jo helt forfærdeligt, og derfor bliver teledata ikke anvendt de næste to måneder i retssager, siger Nick Hækkerup.

-Det, som jeg kan gøre, er at sikre, at vi kan komme til bunds i det her, at vi stopper anvendelsen i retssagerne, og at undersøgelserne af tidligere sager fortsætter, så vi får ryddet op på en måde, så vi fortsat kan have tillid til vores retsvæsen, siger ministeren.