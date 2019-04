Jurist: Muligheder for at opløse demoer er begrænsede

Det er kun i helt særlige tilfælde, at politiet har mulighed for at afblæse demonstrationer, som dem Rasmus Paludan har varslet.

I Danmark er der ytrings- og forsamlingsfrihed, og netop derfor er myndighedernes muligheder for at gribe ind underlagt begrænsninger.

Politiet kan flytte en demonstration, hvis der er begrundet frygt for betydelig fare for den offentlige orden. Men politiet skal stadig lægge stor vægt på forsamlingsfriheden.

- Helt at forbyde eller opløse demonstrationer, kræver som udgangspunkt at faren udgår fra demonstrationen selv, mens det kun er i nødstilfælde, at man kan skride til et sådant middel, hvis volden kommer fra moddemonstranter, siger han.

Trods voldsomme optøjer i København efter en demonstration søndag har Rasmus Paludan, der har stiftet det islamkritiske parti Stram Kurs, varslet nye demonstrationer.

Men selv om der var uroligheder er det ikke sikkert, at politiet kan nægte et tilsvarende arrangement i at finde sted, påpeger Mchangama.

- Det bør ikke være sådan, at man for eksempel på Nørrebro kan sige, at hver gang, der kommer nogle med holdninger, som vi ikke bryder os om, så brænder vi byen af, så politiet ikke vil beskytte demonstrationer, siger han.

- Når truslen ikke udgår fra den, der demonstrerer, skal der meget til, før man siger, at vedkommende ikke kan bruge sine rettigheder.

Politiet kan dog vælge at flytte en demonstration, hvis man eksempelvis vurderer, at der en begrundet frygt for at man ikke kan beskytte en forsamling mod moddemonstranter, påpeger han.

Mandag har partistifteren varslet en demonstration i Albertslund, og tirsdag skal han efter planen igen demonstrere på Blågårds Plads Nørrebro i København.

- Det er vigtigt at gøre sig klart, at ytrings- og forsamlingsfrihed ikke handler om, hvorvidt man sympatiserer med dem, der benytter sig af det.

- Rettighederne gælder også for dem, man er allermest uenig med, og som store dele af befolkningen opfatter som provokatører, siger Mchangama.